Calciomercato Milan, il giocatore non arriverà: il motivo è da non credere

I rossoneri sempre alla ricerca di nuovi innesti per puntellare la rosa, si valutano diversi calciatori. L’obiettivo numero uno, però, sembra saltare definitivamente.

Il Milan continua a cercare rinforzi sul mercato. Sono diversi i ruoli che richiedono innesti, dalla necessità di un’altra punta con il solo Gimenez che non può bastare, ad un ulteriore acquisto in mezzo al campo. La priorità, però, in questo periodo di mercato sembra essere quella del terzino destro, ruolo del tutto scoperto al momento.

Il nome che circola da settimane è sempre quello di Guéla Doué, terzino destro giovane e promettente dello Strasburgo. Qui Doué si è fatto valere per le sue doti fisiche e la spinta offensiva, caratteristiche che l’hanno portato ad essere il primo obiettivo per i rossoneri in quel ruolo. La trattativa però, purtroppo, sembra essersi arenata.

Mercato Milan, Doué non arriverà : il Chelsea fa saltare l’affare

Lo Strasburgo fino ad ora ha sempre richiesto cifre considerate eccessive dal Milan che, di conseguenza, ha cercato di trattare al ribasso, cercando dall’altra parte di fare leva sul giocatore. Il problema, o presunto tale, è che lo Strasburgo condivide la proprietà proprio con il Chelsea. Società con cui i rossoneri hanno rapporti tutt’altro che idilliaci.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, queste tensioni risalgono a trattative del passato, in particolare quella che portò Mike Maignan a vestire la maglia del Milan nel 2021. A cui tra l’altro potremmo aggiungere quella di qualche settimana fa per lo stesso portiere, poi non andata in porto. Ecco che quindi questo rapporto sta rendendo ancora più difficile la trattativa per Doué e, almeno in questo momento, sembra essersi arenata definitivamente.

Non è un caso, infatti, che Tare nel frattempo stia sondando già altre piste per tutelarsi. Il Milan sembra aver effettuato un sondaggio per Marc Pubill dell’Almeria, andandosi anche ad accertare delle sue condizioni fisiche post grave infortunio subito lo scorso anno. L’interesse dunque sembra concreto.