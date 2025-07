Calciomercato Milan, non solo Theo: Inzaghi vuole ancora un rossonero

Simone Inzaghi continua a guardare in casa Milan per costruire il suo nuovo Al Hilal. Dopo Theo Hernandez, nel mirino c’è anche un altro rossonero.

Il Milan ha da poco salutato Theo Hernandez, non con poche polemiche, ma potrebbe presto dire addio ad un altro rossonero. Il Diavolo è concentrato sul mercato in entrata, con Jashari e il dopo Theo che continuano ad essere le priorità, ma è chiaro che per poter investire sono necessarie prima delle cessioni.

In questo senso a dare un’importante mano al club rossonero potrebbe essere nuovamente Simone Inzaghi. Infatti dopo aver portato Theo Hernandez con sé, ora l’ex tecnico dell’Inter avrebbe chiesto all’Al Hilal un altro rossonero. La trattativa può già decollare nei prossimi giorni.

Inzaghi in soccorso del Milan: vuole portare Bennacer in Arabia

Se l’addio di Theo Hernandez ha fatto molto discutere, ci sarebbero decisamente meno discussioni se a partire dovesse essere Ismael Bennacer. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo il terzino francese ora Inzaghi vorrebbe portare all’Al Hilal anche il centrocampista algerino.

Il classe ’97 è atteso a Milanello il 21 luglio, ma la speranza è che Bennacer possa trovare una nuova sistemazione già prima di quella data.

Ecco dunque che Inzaghi potrebbe venire in soccorso del Milan, aiutando il club rossonero a liberarsi del pesante ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione. A sponsorizzare l’affare ci sarebbe poi lo stesso Theo Hernandez, che potrebbe convincere Bennacer a raggiungerlo in Arabia Saudita.

Al momento quello dell’Al Hilal è stato un semplice sondaggio che il Milan spera possa trasformarsi presto in un interesse concreto. Di certo l’asse Milano-Arabia è più caldo che mai.

L’Arabia Saudita continua a guardare in casa Milan: anche Adli nel mirino

Nelle ultime ore sono da registrare gli interessi da parte dell’Arabia Saudita nei confronti di Christian Pulisic – piace all’Al Nassr di Ronaldo – e di Yacine Adli. Se per quanto riguarda lo statunitense il Milan non ha nessuna intenzione di privarsene, diverso è il discorso per il centrocampista francese. Anche Adli rientra infatti nella lista degli esuberi a cui il Milan spera di trovare presto una nuova squadra.

Il classe 2001 sta valutando un’offerta araba che, inutile dirlo, se accettata toglierebbe al Milan una grossa grana a cui pensare.

Intanto Adli non farà neanche parte del ritiro di Max Allegri. Domani è previsto il suo arrivo a Milanello dove sosterrà i test atletici di rito per poi iniziare la preparazione con il Milan Futuro.