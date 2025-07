Il Milan trema, un altro titolarissimo in Arabia: va da Ronaldo

Un altro big rossonero è pronto a lasciare il Milan per sbarcare in Arabia Saudita. Può diventare un compagno di squadra di Cristiano Ronaldo.

Gli ultimi giorni non sono stati sicuramente spumeggianti per il Milan. Dopo la brusca frenata nella trattativa per Ardon Jashari, con il Club Brugge ancora fermo alla richiesta di 40 milioni di euro, il Diavolo ha clamorosamente perso la sfida con il Fenerbahce per Archie Brown, volato in Turchia nonostante – come confermato da lui stesso – fosse praticamente fatta con i rossoneri.

In quel di Milano si è quindi rimasti a bocca asciutta. Ora Igli Tare è chiamato a studiare dei piani B con l’obiettivo di regalare quanto prima a Max Allegri gli innesti necessari per arrivare pronti all’inizio della prossima stagione. Occhio però anche al capitolo cessioni: nelle ultime ore infatti è da registrare l’interesse dell’Arabia Saudita per un titolarissimo rossonero.

L’Al Nassr di Ronaldo piomba su Pulisic: il mancato rinnovo preoccupa il Milan

Dopo Theo Hernandez, un altro pezzo pregiato del Milan potrebbe volare in Saudi Pro League. Come riportato infatti dalla Gazzetta dello Sport, l’Al Nassr di Ronaldo avrebbe mostrato un interesse per Christian Pulisic. L’americano è considerato centrale nel progetto rossonero, ma a preoccupare è il rinnovo di contratto non ancora arrivato.

La scadenza del contratto di Pulisic è attualmente fissata al 2027, con il Milan che ha un’opzione per prolungarlo fino al 2028. L’obiettivo dei rossoneri è però quello di trovare un accordo fino al 2029 con l’ingaggio che diventerebbe di circa 5 milioni di euro a stagione.

Al momento tutto tace ed è per questo motivo che il Milan non può considerarsi assolutamente tranquillo. Soprattutto se sulle tracce di Pulisic c’è un club come l’Al Nassr che non ha di certo problemi ad offrire uno stipendio senza logica al giocatore.

Milan-Pulisic, serve il rinnovo per stare tranquilli

In un recente incontro a Casa Milan con la stampa, il ds Igli Tare ha definito Pulisic “un giocatore fondamentale in vista della prossima stagione“. Sul tema rinnovo ha dichiarato che “se ne sarebbe parlato al momento opportuno assieme a Furlani nel corso della stagione“. Chissà però che quel momento opportuno non possa arrivare in anticipo viste le sirene arabe.

L’eventuale addio di Pulisic si tradurrebbe nell’ennesimo boccone amaro da digerire per i tifosi. I soli arrivi di Luka Modric e Samuele Ricci non possono chiaramente bastare e se a questi pochi acquisti si aggiungesse anche l’addio di Pulisic, il clima si farebbe ancor più incandescente.