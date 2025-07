Camarda lascia il Milan: è arrivata l’ufficialità

Francesco Camarda ha ufficialmente lasciato il Milan. L’attaccante classe 2008 è pronto per una nuova esperienza, l’obiettivo è giocare con continuità

Il Milan sta costruendo una squadra competitiva, l’obiettivo come dichiarato da Massimiliano Allegri è quello di qualificarsi alla prossima Champions League. Se poi i rossoneri saranno in lotta per lo scudetto dipenderà dal campo che dimostrerà il lavoro svolto negli allenamenti. La settimana tipo sarà sicuramente un vantaggio per una rosa di livello finita al nono posto la scorsa stagione.

Milan, è ufficiale il passaggio di Camarda al Lecce

E poi c’è il mercato. I giovani hanno bisogno di crescere, lasciarli in panchina non è molto utile. Ecco che quindi il Milan ha preso la decisione importante di cedere in prestito Francesco Camarda. A fiondarsi subito sul giocatore è stato il Lecce, noto per la crescita e la valorizzazione dei giovani a cui dà continuità e possibilità di sbagliare liberamente. Ed è proprio ciò di cui ha bisogno l’attaccante classe 2008, che si trasferisce in Salento in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Di seguito, il comunicato ufficiale: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione e contropzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Camarda dall’A.C. Milan“.