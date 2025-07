Caso Gimenez, mossa di Allegri: grande obiettivo in attacco

La posizione di Santiago Gimenez al Milan rappresenta un vero e proprio caso: c’è un grande obiettivo in attacco per Allegri

L’attacco del Milan resta un rebus. I rossoneri hanno investito una cifra importante sei mesi fa per acquistare il cartellino di Santiago Gimenez dal Feyenoord, il colpo che doveva essere il presente e il futuro del reparto offensivo rossonero. L’impatto del messicano con la Serie A, però, non è stato così positivo, anzi al di sotto delle aspettative.

Il suo percorso in Italia non ha portato la raffica di gol che aveva realizzato in Eredivisie, ma c’è chi ancora crede che il suo secondo anno in Serie A – e con un allenatore molto diverso da Conceicao – possa essere quello del riscatto, anzi dell’esplosione definitiva. I segnali arrivati finora durante l’estate, però, non sono stati così positivi.

Le prospettive per il futuro di Gimenez al Milan

Il pre campionato del Milan sta dando indicazioni molto diverse sull’attacco del Milan: Massimiliano Allegri ha dato grande equilibrio con Rafael Leao come falso nove, molto bravo a dare sfogo alle sue ripartenze a campo aperto. La sua velocità, la capacità di gestione del pallone e il dribbling lo rendono difficilmente intercettabile in quella zona per gli avversari.

E nonostante questa soluzione verrà riproposta in diverse occasioni, e soprattutto contro avversari complicati, in questa stagione, Igli Tare continua comunque a cercare una prima punta per il reparto offensivo. Nelle ultime ore è stato proposto Dovbyk della Roma e ci sono anche tanti altri nomi nel mirino o seguiti molto da vicino.

Tutto ciò potrebbe portare Gimenez a essere solo un’alternativa di lusso e a vedere ben poco il campo da titolare, se non qualche ingresso dalla panchina. Il grande obiettivo per quella posizione resta comunque un altro.

Il Milan non molla Vlahovic: contatti con gli agenti

In attesa di capire come finirà la storia con la Juventus, il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto della situazione su Dusan Vlahovic. Nelle ultime ore, c’è stato un contatto con gli agenti del serbo, segno che il Milan c’è e punta all’occasione per il centravanti.

I rossoneri restano forti sulla punta ed è lui il grande obiettivo come bomber per la prossima stagione. Certo, poi bisognerà capire quali saranno le gerarchie con Gimenez, e se riuscirà a trovare lo spazio che cerca nello scacchiere di Allegri.