Caso Jashari, scelta incredibile del Brugge: c’è un nuovo nome

Il Milan sta cercando di convincere il Club Brugge a cedere Ardon Jashari, ma è arrivata una scelta incredibile: occhio a un altro nome

La telenovela dell’estate è servita: c’è una nuova puntata in relazione al futuro di Ardon Jashari, diviso tra Club Brugge e Milan. Il calciatore ha scelto di passare ai rossoneri, in Italia, un progetto che lo intriga e che per lui rappresenta un vero e proprio sogno. Igli Tare l’ha selezionato da tempo per il suo centrocampo, ma qualsiasi offerta finora è stata rifiutata dalla società belga.

Dopo settimane di trattative, si è arrivati a un muro contro muro che pare davvero difficile da spezzare. Anzi, sono sopraggiunti dispetti e fastidi che difficilmente si poteva credere sarebbero arrivati. Tutto ciò ha portato a una scelta apparentemente incredibile da parte della società proprietaria del cartellino. Così cambia tutto.

Il Brugge non considera l’offerta del Milan per Jashari

Quello che ha riportato Fabrizio Romano negli ultimi minuti ha dell’incredibile. Il giornalista ha ribadito, come d’altronde aveva fatto anche Igli Tare, che il Milan ha presentato una nuova offerta molto alta per chiudere finalmente la questione Jashari. Le cifre sono alte e molto vicine alla richiesta del club belga.

Si parla, infatti, di 33,5 milioni di euro più 5 bonus, a un passo dai 40 milioni sempre imposti dal Brugge come somma per chiudere. Nonostante ciò, però, la dirigenza non si smuove, non è scesa di un milione rispetto a questa valutazione e non sembra proprio avere intenzione di farlo.

Infatti, secondo quanto dice Romano, il Brugge ha scelto di non prendere neppure in considerazione l’offerta del Milan, non comunicando neppure un no ufficiale. Questo atteggiamento ha le sembianze di un vero e proprio dispetto e Tare aveva dichiarato che sarebbe stata l’ultima proposta avanzata per il calciatore.

Il Milan considera un altro nome a centrocampo

Se la situazione non dovesse sbloccarsi nel corso di questa settimana, è davvero difficile che le cose cambino, nonostante la volontà del calciatore. E per questo, il Milan deve iniziare a valutare altri profili.

Potrebbe, dunque, tornare in auge un nome dalla Spagna che era finito nel dimenticatoio nell’ultimo periodo. Occhio a Javi Guerra, centrocampista del Valencia che ha caratteristiche un po’ diverse da Jashari, ma ha il gradimento di Allegri e una valutazione inferiore allo svizzero. Certo, sarebbe un piano B ma a questo punto bisogna considerarlo.