Cassano-Leao, ennesimo scontro a distanza: il portoghese risponde per le rime a Fantantonio

Nuove stilettate tra Antonio Cassano e Rafael Leao. Fantantonio ha nuovamente attaccato il modo di giocare del portoghese, che ha risposto per le rime sui propri canali social.

Per ambire all’obiettivo minimo della Champions League, senza alcun divieto di sognare qualcosa di più, Massimiliano Allegri dovrà ridare stabilità, solidità difensiva e continuità nei risultati e nella concentrazione. In queste settimane di ritiro, che da domani proseguiranno verso l’Estremo Oriente, il tecnico livornese dovrà lavorare sotto questi aspetti, in cui il Milan ha latitato nella passata stagione. L’ex allenatore della Juventus riparte dalle sue certezze, dalla compattezza del gruppo sul rettangolo verde. C’è tuttavia curiosità per la possibile evoluzione dei principi di Allegri, che dopo un anno ai box potrebbe regalare sorprese.

Allegri forgia il nuovo Milan: ecco cosa sarà fondamentale

Se la tenuta della difesa è il primo aspetto su cui solitamente Max punta, sarà fondamentale il contributo degli attaccanti. A questo Diavolo serve un bomber, che può essere già in casa (vedi Santiago Gimenez) o potrebbe arrivare dal mercato, con Vlahovic e Boniface che rimangono alla finestra. Guai a dimenticarsi della rapidità e la tecnica di Christian Pulisic e Rafael Leao. Allegri ripone tanta fiducia specialmente sul portoghese, interprete che può rivelarsi letale quando in forma.

Di sicuro il credito del tecnico verso il 10 portoghese è di gran lunga superiore rispetto alla valutazione di Antonio Cassano. L’ex fantasista è tornato a parlare dell’attaccante a “Viva El Futbol”, come di consueto senza peli sulla lingua. Di seguito la sua invettiva a Leao:

“A Leao piace giocare a calcio per impressionare le ragazze, non lo fa per squadra e compagni, non gli interessa vincere le partite”.

La replica del calciatore rossonero non si è fatta attendere. Sul proprio profilo X, Rafa ha ripubblicato un post contenente il giudizio di Cassano, aggiungendo il seguente commento “Mi ama tanto“.

È l’ennesima puntata di un duello ormai affermato. Già in passato Leao aveva risposto alle stoccare di Fantantonio, talvolta accusando a sua volta l’ex giocatore di Sampdoria e Milan, tra le altre, con le emoji del pagliaccio.

Ma l’opinionista di “Viva el Futbol” non si è mai curato delle reazioni del classe 1999, rincarando la dose senza mai cambiare giudizio, nemmeno di fronte alle prestazioni più brillanti dell’ex Lille e Sporting Lisbona.