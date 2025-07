Vlahovic-Milan, Tare ha un piano vincente: e spunta una super alternativa al serbo

Il Milan potrebbe sferrare l’attacco vincente per Vlahovic. In società è emersa una strategia per convincere Juventus e l’attaccante serbo, con un nuovo piano B in caso di fumata nera.

La fase di calciomercato del Milan che stiamo vivendo sta concentrando ogni risorsa sull’argomento terzino. Il trasferimento di Theo Hernandez, uno che nonostante tutto ha lasciato il segno nella storia recente del Diavolo, all’Al Hilal di Simone Inzaghi lascia un vuoto non semplice da colmare, specialmente per lo spessore dell’eredità del francese. Da settimane Igli Tare ha inserito nel suo taccuino svariati profili, ma per il momento nessun assalto, come invece accaduto sul fronte Ardon Jashari. Sullo svizzero il Club Brugge continua a fare muro. Il Milan attende e, nel frattempo, si tutela su altri ruoli.

Milan, la priorità ora è il terzino: ma Tare non dimentica l’obiettivo attaccanti

Sfumato l’affare Archie Brown, da via Aldo Rossi è stata inviata la prima offerta ufficiale per Pervis Estupinan, terzino 27enne in forza al Brighton. Dodici milioni messi sul piatto dalla società rossonera, ma che per il momento non convincono i Seagulls. Il ds albanese continuerà a lavorare su questo fronte, ma sotto traccia continua a covare il sogno di un bomber da affiancare a Santi Gimenez. Non è ancora tramontata la pista Dusan Vlahovic, sebbene i margini siano sempre ristretti a causa del fattore economico.

Bisogna avere estrema pazienza. E così sarà. Come riporta “Il Corriere dello Sport“, I dirigenti di Casa Milan attenderanno ancora qualche settimana per avere maggiori dettagli sui rapporti tra il centravanti e la Juventus, che sta facendo di tutto per liberarsene. Per il momento Dusan non intende rinunciare ai 12 milioni che gli spettano nell’ultimo anno di contratto, ma a lungo andare le pretese potrebbero anche ammorbidirsi. L’affare attualmente rimane complicato, anche perchè il Milan può arrivare al massimo a sei milioni l’anno.

Milan-Vlahovic, trattativa complicata: si pensa ad un piano B

Ciononostante, si vocifera con fiducia che Vlahovic potrebbe essere il botto di fine mercato per il Diavolo. Il 9 bianconero potrebbe stancarsi di questo tira e molla e, incentivato dal ricongiungersi con il suo ex allenatore, si aprirebbero scenari interessanti.Qualora, invece, Dusan rimanesse della sua idea, Tare potrebbe fare inversione e andare all’assalto di Rasmus Hojlund.

Il danese è il nuovo nome sulla lista come annunciato da Gianluca di Marzio. In via Aldo Rossi, nella giornata di ieri, sono iniziati colloqui esplorativi per comprendere la fattibilità della trattativa.