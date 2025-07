Dalla Premier al Milan, sarà lui l’erede di Theo Hernandez: formalizzata l’offerta, si chiude

Il Milan mette la freccia e sprinta per arrivare al successore di Theo Hernandez. Il sostituto del francese dell’Al-Hilal sarà presumibilmente il terzino proveniente dalla Premier.

Nulla si muove. O forse, qualcosa sotto traccia. Il Milan attende sornione in questa fase di stallo del suo calciomercato. Dopo Samuele Ricci e Luka Modric, nessuno è più stato accolto alla corte di Allegri. A meno di ribaltoni la squadra volerà a Singapore per la prima fase della tournèe pre campionato così com’è, senza ulteriori aggiunte nè partenze. La squadra salirà sull’aereo diretto verso l’Asia dopo aver sostenuto un test amichevole contro i ragazzi del Milan Futuro nella mattinata di domani. Un’occasione per misurarsi con formazioni di livello come Liverpool e Arsenal, destinate ad essere regine del mercato in Premier.

Milan, inizia la tournèe ma senza aggiunte: Tare presenta l’offerta per il terzino

E proprio sul campionato inglese si sta concentrando una parte delle ricerche della squadra di mercato. Tra i profili sondati per il dopo Theo Hernandez ci sarebbe ancora Oleksandr Zinchenko, che il Diavolo potrebbe incontrare nell’amichevole di lusso di mercoledì 23. In Premier, invece, si è accasato uno dei pallini sondati da maggior tempo dalla dirigenza di via Aldo Rossi. Pochi giorni fa, Maxime De Cuyper è passato dal Bruges al Brighton. Un trasferimento che, paradossalmente, potrebbe non irritare più di tanto la società rossonera.

L’acquisto del laterale belga potrebbe liberare Pervis Josuè Estupinan, 27enne ecuadoregno. Nella giornata di ieri il Milan ha stanziato la prima offerta, come rivelato da Gianluca Di Marzio e confermato oggi da “La Gazzetta dello Sport”. Questo l’annuncio dell’esperto di mercato a Sky Sport:

“Il Milan fa sul serio per Estupinan. E’ lui il nuovo nome per il post Theo, e da parte del ragazzo ci sarebbe apertura totale a vestire rossonero. Il Milan ha già inviato una prima offerta ufficiale al Brighton di circa 12 milioni, ma gli inglesi vogliono di più.”

Milan, si fa sul serio per Estupinan: 12 milioni, il Brighton ci pensa

I Seagulls nutrono dubbi sulla proposta arrivata da Milano. Ma due fattori potrebbero strizzare l’occhio al Milan. Il primo si chiama Jorge Mendes, agente del calciatore e da sempre in buoni rapporti con il club, per il quale sta cercando di abbassare le pretese del Brighton. In secondo luogo, ma non meno importante, la volontà del giocatore, interessato ad una nuova esperienza in Serie A, potrebbe pesare.

Si può affermare che Estupinan ha di gran lunga superato i concorrenti per ereditare la fascia che fu di Theo. Sullo sfondo, oltre ai già noti Pubill, Gutierrez e Douè, si pensa a Nathaniel Brown, interessante esterno classe 2003 in forza all’Eintracht Francoforte.