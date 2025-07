Milan, nuova idea per la fascia destra: c’è la proposta dalla Premier

Il mercato del Milan entra nel vivo: Allegri ha chiesto urgentemente un terzino destro e la società sembra aver trovato il profilo ideale

La stagione del Milan sta per cominciare e l’arrivo del nuovo tecnico, Massimiliano Allegri, e l’acquisto di una leggenda del calibro di Luka Modric, stanno creando grandi aspettative nei confronti dei tifosi rossoneri. Il tecnico toscano però, prima dell’inizio del campionato, vuole una squadra completa su tutti i fronti. Per questo la società, che vuole accontentarlo in tutti i modi, dovrà necessariamente comprare un terzino sinistro ma, soprattutto, un terzino destro.

Su quella fascia l’altro anno il Milan, sotto esplicita richiesta dell’ex tecnico Paulo Fonseca, comprò Emerson Royal. Il giocatore però non è mai riuscito ad ambientarsi negli equilibri dei rossoneri e, anche se consideriamo la stagione quantomeno burrascosa che ha coinvolto quasi tutti i giocatori, alcune prestazioni del giocatore sono state giudicate gravemente insufficienti. Infatti l’ex Tottenham è ormai fuori dal progetto ed il Diavolo sta aspettando la giusta offerta per cedere il giocatore. Ma la società vuole prima assicurarsi un terzino di livello.

Il Milan punta il giovane terzino di proprietà del Manchester City

Secondo quanto riporta il giornalista Andrea Longoni sul suo profilo X, negli ultimi giorni è stato proposto Issa Kabore al Milan. Non è la prima volta che il terzino destro viene accostato ai rossoneri, infatti già la scorsa estate il giocatore venne proposto dal suo entourage, il Team Raiola, al Diavolo.

Il giocatore classe 2001 del Burkina Faso sarebbe perfetto per i rossoneri che, troverebbero nel giocatore un giovane dalle prospettive molto interessanti. Kabore è di proprietà del Manchester City ma non ha mai collezionato una presenza con il team di Guardiola, ed è considerato in uscita. Nella stagione appena conclusa il giocatore ha giocato in prestito al Benfica e poi al Werder Brema, dove ha collezionato 16 presenze con 2 assist all’attivo.