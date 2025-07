Ciao Milan, corsa a due per il rossonero: sarà addio definitivo

Non si ferma il mercato in uscita del Milan. Addio all’orizzonte per il rossonero su cui sono piombati due club.

Il Milan si sta rivelando, come in molti già si aspettavano, una delle grande protagoniste della Serie A in ottica mercato. Negli scorsi giorni è arrivato l’annuncio di Samuele Ricci, che sarà solo il primo di uno dei tanti colpi in entrata del Diavolo.

Il club rossonero ha intenzione di affondare il colpo per diversi giocatori, ma è chiaro che prima serve qualcosa: la cessione dei rossoneri che non rientrano nel progetto di Max Allegri. Proprio su questo tema, arrivano buone notizie dalla Turchia.

Milan, Okafor piace in Turchia: dopo il Besiktas anche il Fenerbahce si aggiunge alla corsa

Tra gli esuberi a cui si dovrà trovare una sistemazione rientra senza dubbio Noah Okafor. L’esterno svizzero, rientrato a Milano dopo il mancato riscatto del Napoli, è sulla lista dei partenti. Il club maggiormente interessato sembra essere il Besiktas, ma secondo quanto riportato da Sport Mediaset, anche il Fenerbahce avrebbe mostrato un interesse.

Per l’addio di Okafor servirà però trovare una quadra sulla formula. Il Milan non vuole infatti prendere in considerazione il prestito. L’unica strada che si vuole percorrere è quella della cessione a titolo definitivo. La speranza è dunque che si possa raggiungere un accordo con uno dei due club turchi.