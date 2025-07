Clamoroso Milan, colpaccio dalla Serie A: affare da 40 milioni

Nuovo nome incredibile per l’attacco rossonero. Il giocatore è stato offerto in dirigenza e Tare studia un modo per accaparrarselo.

Continua la preparazione in giro per il mondo da parte del Milan di Max Allegri, che sta imponendo un lavoro duro ai suoi ragazzi con l’obbiettivo di farli arrivare fisicamente pronti ai primi impegni ufficiali. Infatti, il Milan tra le big è quella che parte prima di tutti, il 17 agosto è atteso il Bari a San Siro per il preliminare di Coppa Italia.

Non resta dunque tantissimo tempo ed i rossoneri vogliono arrivare al primo appuntamento anche con qualche certezza in più dal mercato. Per l’attacco oggi è stato proposto in sede un nuovo clamoroso nome.

Milan, occhi spalancati su Dovbyk: la Roma chiede 40 milioni

Ha dell’incredibile la notizia trapelata nelle ultime ore. Secondo il noto giornalista Matteo Moretto, sarebbe stato proposto al Milan l’attaccante della Roma Artem Dovbyk. Con l’arrivo in giallorosso di Evan Ferguson (che sta per altro rubando l’occhio durante le prime amichevoli) il rischio è che l’ucraino possa avere poco spazio durante la stagione.

Ed è da qui, dunque, che nasce questo particolare asse Dovbyk-Milan, che nelle prossime settimana potrà diventare un qualcosa di più di una semplice suggestione.

La Roma è pronta a valutare con grande interesse l’eventuale proposta rossonera, ma solo nel caso in cui Tare e compagnia arrivino ad offrire più di 40 milioni. Cifra , dunque, in questo momento considerata dal Milan decisamente fuori budget, con i rossoneri che stanno dando priorità ad operazioni in altre zone di campo (in particolare a centrocampo).

La buona riuscita della trattativa in questo momento sembra complessa, ma il mercato da sempre è imprevedibile ed il Milan dunque rimane alla finestra per analizzare gli sviluppi. Non è un segreto che i rossoneri abbiano bisogno di una punta, e dunque nel caso in cui la cifra per arrivare all’ucraino dovesse subire delle variazioni (abbassarsi) allora il Milan metterebbe il’11 giallorosso in cima alla lista.