Vlahovic al Milan, c’è il piano: i rossoneri sanno come convincere la Juventus

Il Milan vuole Dusan Vlahovic per il suo attacco e ha in mente un piano ben preciso per chiudere l’affare. Trovato il modo per accontentare la Juventus.

Il mese di agosto è alle porte, con il Milan che, tra gli altri, tenterà l’assalto per un nuovo attaccante. Tra le principali richieste fatte da Max Allegri c’è infatti una nuova punta da poter affiancare a Santiago Gimenez. E il profilo perfetto sembra essere già stato individuato: Dusan Vlahovic, scudiero di Allegri già alla Juventus.

La trattativa per il serbo non è di certo semplice, con la Juventus che chiede non meno di 20 milioni di euro. Una cifra che il Milan non ha intenzione di spendere e che spera si possa corposamente abbassare verso la fine di agosto, complice l’insanabile frattura tra Vlahovic e il club bianconero. Intanto i rossoneri studiano il piano per arrivare al classe 2000.

Milan-Vlahovic, ecco la chiave: pronta una contropartita per la Juventus

In questi giorni la Juventus sta continuando a cercare di piazzare Vlahovic, con gli agenti del giocatore che hanno aperto al Milan. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Diavolo è la principale pretendente dell’ex Fiorentina e nelle ultime ore avrebbero individuato una nuova strategia: inserire una contropartita tecnica da dare alla Juventus per abbassare il cartellino di Vlahovic.

Il Milan non ha nessuna intenzione di spendere più di 10 milioni di euro. Il giusto compromesso potrebbe essere proprio l’aggiunta di una contropartita che abbasserebbe le pretese della Juventus, permettendo al Milan non di spendere troppi milioni.

I rossoneri dovranno dunque scegliere chi inserire nell’affare. Quasi certamente la prima scelta ricadrà su un esubero, che difficilmente stuzzicherà la Juventus, ma che comunque rappresenterà un importante primo passo per arrivare ad una fumata bianca.

Vlahovic, la Juventus ha bisogno di cederlo: Kolo Muani può aiutare

Ad avere un ruolo, seppur indiretto, nell’affare può essere Randal Kolo Muani. L’attaccante francese viene da sei ottimi mesi in prestito alla Juventus, con entrambe le parti che vorrebbero continuare insieme. La Vecchia Signora deve, però, convincere il PSG che al momento chiede circa 50 milioni di euro. Una possibilità potrebbe essere quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Il prestito oneroso potrebbe aggirarsi proprio sui 10 milioni. Non a caso la cifra che potrebbe arrivare nelle casse bianconere grazie a Vlahovic.

La Juventus ha fretta di cedere Vlahovic e il Milan è pronto ad approfittarne. L’offerta economica è già sul tavolo, a sbloccare tutto potrebbe essere una giusta contropartita.