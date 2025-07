Colpo a sorpresa, rinforzi anche per il Milan Futuro: è ufficiale, arriva il baby talento

In casa Milan l’obiettivo è far bene la prossima stagione sia con la prima squadra che con la formazione del Milan Futuro.

L’ultima stagione per il Milan è stata davvero deludente ed il club rossonero ha fallito praticamente su tutti i fronti possibili, non poteva davvero andare peggio. La prima squadra non si è qualificata per le coppe ma non è andata meglio anzi al Milan Futuro, progetto in cui la società crede molto e che è addirittura retrocesso nella sua prima stagione tra i professionisti.

Dalla Lega Pro alla serie D, il Milan Futuro non è stato ripescato ma ora lavorerà in vista della prossima stagione e la società vuole rinforzare anche la seconda squadra. Nelle ultime ore è arrivato un nuovo rinforzo, c’è l’annuncio ufficiale.

Mercato Milan, il baby Petrone pronto per il Milan Futuro

Attraverso il proprio profilo ufficiale il Milan ha comunicato l’arrivo del baby talento Daniele Petrone, attaccante classe 2009 che arriva dal Benevento calcio. Ecco il comunicato del club:

“AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive di Daniele Petrone, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, un’iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti”.