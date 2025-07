Conte lo prende dal Milan: scambio con un attaccante

Il calciomercato di Milan e Napoli può tornare a intrecciarsi nei prossimi giorni: occhio allo scambio con un attaccante di primo piano

La sessione estiva del Milan si basa su basi solide e ben precise, rappresentate dagli acquisti avvenuti finora e che potrebbero dare grandi risultati sul campo. Su questa architettura si partirà con nomi importanti come Luka Modric e Samuele Ricci che potrebbero svoltare totalmente lo stile di gioco della squadra.

Allo stesso tempo, ci sono ancora diverse operazioni da concludere sia in entrata, sia in uscita e che potrebbero rappresentare una nuova svolta sul campo per l’idea di calcio che ha in mente Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese aspetta ancora Ardon Jashari, o comunque un altro centrocampista, e dovrà anche cedere per fare spazio in rosa.

Il Milan deve cedere: ritorno di fiamma con il Napoli di Conte

È chiaro che non tutti possano restare e far parte del progetto, anche perché i rossoneri devono competere solo in Serie A e in Coppa Italia, visto che non sono riusciti a rientrare nel novero delle squadre qualificate per le coppe europee. Allo stesso tempo, è altrettanto chiaro che altri calciatori debbano andare via e non abbiano reso secondo le aspettative.

Tra questi c’è sicuramente Yunus Musah, da cui i rossoneri si aspettavano tanto e che invece non è mai davvero riuscito a rendere secondo le aspettative. Il centrocampista, nelle prime fasi di calciomercato era nelle mani del Napoli per 25 milioni di euro. Il calciatore piace ad Antonio Conte per caratteristiche, ma l’affare non si è mai davvero concretizzato.

Ora, secondo quanto riporta Repubblica, le porte verso il capoluogo campano potrebbero riaprirsi. Infatti, l’interesse del Napoli per il centrocampista è tornato a essere forte e prepotente e vedremo se sarà seguito da una nuova offerta concreta.

Scambio per Musah: nuova idea in attacco

Per attutire l’impatto di un’operazione comunque importante economicamente, Milan e Napoli potrebbero lavorare a uno scambio. Conte sta ripensando Giacomo Raspadori come mezzala offensiva, mentre i rossoneri sono ancora alla ricerca di un attaccante.

I due club, quindi, anche se non c’è ancora una trattativa concreta, potrebbero cercare di impostare uno scambio tra la seconda punta e il centrocampista. Già in partenza, però, sembra molto difficile trovare la quadratura del cerchio sulle cifre e sulle valutazioni dei due calciatori.