Dalla Juve al Milan: ‘scambio’ con Thiaw

A sorpresa i rossoneri avrebbero messo nel mirino uno dei giocatori bianconeri. Una operazione difficile, ma che potrebbe essere presa in considerazione

L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan ha portato la Juventus a guardare con attenzione in casa Juventus anche senza, almeno per il momento, affondare i colpi. Perin e Cambiaso sono stati due nomi accostati al club rossonero, ma, almeno fino ad oggi, non c’è stata la possibilità di andare a definire questi affari. Nelle ultime ore, però, è spuntato un profilo inedito per quanto riguarda i meneghini anche se si tratta di una operazione non semplice.

Secondo le informazioni di Blastingnews, il Milan avrebbe messo nel mirino un calciatore della Juventus per andare a rinforzare in maniera definitiva la propria rosa. Una operazione di calciomercato non facile per diversi motivi. I bianconeri difficilmente si priveranno del giocatore tanto che stanno trattando il rinnovo. Ma resta una opzione da tenere in considerazione soprattutto in un caso.

Calciomercato Milan: occhi in casa Juventus, le ultime

Il Milan guarda in casa Juventus per rinforzare la rosa. Allegri è rimasto in ottimi rapporti con diversi giocatori bianconeri e una operazione si potrebbe chiudere già nelle prossime settimane di calciomercato. Il condizionale in questi casi è d’obbligo visto che ci sono diversi punti da chiarire e non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per capire meglio cosa potrà succedere.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Milan avrebbe messo nel mirino Gatti. Il centrale della Juventus sembra essere vicino al rinnovo fino al 2030. Nonostante questo, le voci di calciomercato sul suo futuro continuano ad essere diverse e l’ultima squadra accostata sono proprio i rossoneri per l’ottimo rapporto anche con Allegri. Una operazione non semplice visto che il giocatore non ha mai aperto ad un trasferimento, ma con una proposta intorno ai 25 milioni le cose potrebbero cambiare.

Per questo motivo il nome di Gatti per il Milan potrebbe diventare concreto in questo calciomercato solo in caso di una partenza di Thiaw. I soldi del tedesco potrebbero portare il club rossonero a fare un tentativo per il centrale della Juventus. Un condizionale è d’obbligo e vedremo come si svilupperà il tutto nel corso delle prossime settimane.

Mercato Milan: Gatti nome nuovo per la difesa?

Al momento l’ipotesi Gatti per il Milan sembra essere molto completa nel corso del calciomercato estivo. Si tratta di una possibilità comunque da tenere in considerazione.

Il difensore della Juventus potrebbe diventare un obiettivo concreto del Milan in caso di partenza di Thiaw. Poi toccherà ai bianconeri decidere se aprire alla cessione di Gatti.