Doppio addio in casa Milan, Tare libera dagli esuberi: accordi sempre più vicino

In casa Milan si lavora soprattutto alle cessioni ed il club sta stringendo per chiudere diversi affari in uscita.

Igli Tare continua a lavorare agli esuberi, quei giocatori che non sono più nei progetti del mercato Milan. Il club ha fatto colpi a centrocampo come Samuele Ricci e Luka Modric (ufficiale dopo il Mondiale per club) ma altri nomi arriveranno solo dopo le cessioni e dopo Reijnders il club vuole liberarsi di diversi esuberi.

Addio Morata, arriva l’annuncio di Di Marzio

Tra questi c’è sicuramente l’attaccante spagnolo Alvaro Morata, grande acquisto della scorsa stagione ed emblema di un’annata dove praticamente non ha funzionato nulla. Il giocatore è andato via in prestito al Galatasaray a Gennaio ma ora dovrebbe esserci un nuovo colpo di scena, ecco le ultime di mercato.

La notizia era nell’aria ma ora sembra davvero ad un passo, il Milan è vicina alla cessione definitiva di Alvaro Morata che dovrebbe comunque restare in serie A. Il giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul mercato ed ha svelato che è in fase conclusiva la trattativa per portare Alvaro Morata al Como del connazionale Cesc Fabregas, lunedi il giocatore risolverà il prestito con il Galatasaray e potrà cosi firmare una nuova avventura.

Morata al Como mentre sembra saltare Thiaw: le ultime di mercato

Morata cosi continuerà in Italia e il Milan lavora ancora agli esuberi, il club rossonero sta pianificando la cessione del centrale tedesco Malick Thiaw che però non dovrebbe restare in serie A ed il giocatore è invece destinato a lasciare il campionato italiano. Il Milan aveva accettato l’offerta del Como ma il giocatore a quanto pare andrà in Premier League e probabilmente al Newcastle. I rossoneri chiedono 25 milioni e non transigono da questo punto di vista.

Già in passato il Newcastle ha richiesto Thiaw ma stavolta dovrebbe essere la volta buona e l’accordo è sempre più vicino. I Magpies lavorano anche per un altro difensore e piace Scalvini dell’Atalanta. Dopo l’addio eventuale di Thiaw si proverà l’affondo per Giovanni Leoni, prima richiesta di Allegri per la difesa.