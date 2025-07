Milan in ginocchio: l’obiettivo di mercato ora sfuma, che mazzata!

Il calciomercato del Milan vede i rossoneri molto attivi in queste settimane ma ora c’è da registrare una ‘sconfitta’.

L’ultima stagione del Milan è stata a dir poco fallimentare, il club ha fallito su tutti i fronti e per questo la società sta attuando una vera e propria rivoluzione. In primo luogo la società ha cambiato direttore sportivo e allenatore, ma in questi mesi cambieranno tanti giocatori e nessuno – come abbiamo visto in queste prime settimane – è indispensabile, il club ha ceduto Reijnders e sta cedendo giocatori in uscita come Theo Hernandez, Thiaw e Morata.

Addio Theo Hernandez, cosa succede in casa Milan

Una delle situazioni più particolari in casa Milan è quella relativa al terzino francese Theo Hernandez, giocatore con il contratto in scadenza nel 2026. Il calciatore non è più nei piani del club, la società vuole cederlo e allo stesso tempo si fatica a trovare la destinazione giusta con il Milan che avrebbe tra l’altro accettato l’offerta dell’Al Hilal, squadra allenata dall’ex rivale Simone Inzaghi.

Il Milan però spinge per la cessione e occhio perchè nelle prossime settimane si potrebbe chiudere, magari già al termine del Mondiale per club, la società attende il giocatore e solo dopo potrà intervenire sul mercato. D’altronde la rosa del Milan è già abbastanza lunga e prima di accontentare Allegri il club deve cedere. Cosi nelle ultime ore è però sfumato un interessante obiettivo di mercato, andrà in Premier il talento belga De Cuyper.

Niente Milan, De Cuyper pronto alle visite mediche con il Brighton

Per settimane è stato accostato al Milan e molti tifosi vedevano in lui il giusto erede di Theo Hernandez, ma alla fine la trattativa è ufficialmente saltata. Il talento belga Maxim De Cuyper non andrà al Milan e in queste ore il suo club, il Club Brugge ha trovato l’accordo con il Brighton e ripartirà dalla Premier League.

Nei prossimi giorni il giocatore effettuerà le visite mediche e il giocatore si trasferirà in Premier League per circa 20 milioni di euro. Insomma davvero poco e questa cifra ha fatto molto discutere i tifosi rossoneri, un prezzo sicuramente alla portata e che poteva portare un giocatore di gran talento e ormai già nel giro della Nazionale belga.

Niente da fare e il Milan dovrà valutare altri obiettivi, piace il nome di Gutierrez del Girona, ma occhio anche ad altri nomi ed il club osserva sul mercato.