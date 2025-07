Doppio addio Milan, c’è l’affondo: la destinazione è la stessa

Il Milan ha ricevuto richieste da una squadra estera per un’operazione che coinvolgerebbe due rossoneri

La società guidata da Igli Tare è nel pieno di un vigoroso cambiamento. Le cessioni di Reijnders e Theo Hernandez, ma anche l’arrivo di Samuele Ricci, lasciano intendere quella che è l’idea del Milan. Ci sono ancora però degli esuberi dai quali il Milan vorrebbe liberarsi per riuscire a concentrarsi a pieno sul progetto 2025/26, in tal senso, una nuova notizia potrebbe aiutare il Diavolo.

Gli esuberi non mancano a Casa Milan

Dopo il rifiuto odierno da parte di Malick Thiaw al Como, i rossoneri sono in una fase di stallo del mercato. La presenza di alcuni giocatori “di troppo” all’interno della rosa non facilita le cose ad Allegri in questo inizio di preparazione, avvenuto il 7 luglio.

Emerson Royal e Yacine Adli rappresentano due esuberi di cui il Milan vorrebbe disfarsi per riaccendere il mercato in entrata. Il brasiliano, arrivato la scorsa estate non ha brillato nella prima parte di stagione mentre nella seconda, un infortunio lo ha messo KO da gennaio, limitandone l’impatto. 17 presenze in Serie A senza andare mai a segno e senza nemmeno fornire un assist, stagione altamente deludente.

Il francese, invece, aveva mostrato cose interessanti nella stagione 2023/24 ma la società decise di mandarlo in prestito alla Fiorentina per la stagione successiva. Ora rappresenta una vera e propria gatta da pelare. Il centrocampista non è stato convocato per il ritrovo estivo della prima squadra e si allenerà dal 14 luglio con il Milan futuro, sempre che non arrivi una svolta decisiva in tal senso.

Emerson Royal e Adli allo Spartak Mosca: il Milan ci spera

Come riportato da calciomercato.com è lo Spartak Mosca a venire in soccorso dei rossoneri in questo caso. La squadra russa ha mostrato grande interesse innanzitutto per Emerson Royal che si trova nel bel mezzo di una riflessione riguardo la possibile destinazione e sondato il terreno per Yacine Adli. A Casa Milan sarebbero ben più che sollevati di liberarsi di due giocatori che al momento non rientrano nei piani del progetto tecnico, ma non sarà semplice.

La chiave sarà la volontà dei giocatori, quello russo non rappresenta di certo uno dei principali campionati mondiali. Royal sta facendo le sue valutazioni, mentre Adli al momento non si pone il quesito. La trattativa è ancora acerba ma noi la seguiremo con grande interesse, vista l’importanza che ha in chiave mercato rossonero.