Doppio colpo in difesa, Milan scatenato: affare da 60 milioni

Il Milan lavora al presente e al futuro ed il club rossonero vuole rinforzare la rosa in tutti i reparti. Ecco le ultime di mercato.

Il Milan è una delle squadre più attive di questo calciomercato e la società rossonera vuole regalare ad Allegri una squadra competitiva per tornare in Champions League e magari – questo si augurano i tifosi – per ambire a qualcosa in più. Intanto il club sta lavorando per tutti i reparti, l’obiettivo numero uno è Jashari ma il tira e molla con il Club Bruges sembra ormai alle battute finali e sarà probabilmente un dentro o fuori dopo l’ennesimo rifiuto belga.

Mercato Milan, si lavora per rinforzare la rosa

Rispetto alla scorsa stagione il Milan è pronto a cambiare totalmente la difesa, ha sostituito Theo Hernandez prelevando Estupinan dal Brighton ma non è finita qui e anzi il club vuole rinforzarsi ovunque, la priorità adesso è la fascia destra dove si lavora per trovare gli eredi di giocatori ormai partiti come Calabria, Emerson Royal ed infine Walker.

Come riporta Tuttosport l’obiettivo numero uno continua ad essere Doue dello Strasburgo, laterale che piace molto ad Allegri e a Igli Tare. Il club francese ha una ricca proprietà (quella del Chelsea) e chiede circa 30 milioni per il suo cartellino, il Milan è fermo a circa 22-23 e quindi servirà una lunga trattativa con le parti che faticano a trovare la quadra ma il club ci crede ancora molto.

Un doppio colpo per il Milan, i rossoneri pensano all’ex Serie A

Doue è la priorità ma in casa Milan non vogliono farsi trovare impreparati e dopo le difficoltà ad arrivare a Pubill ora la principale alternativa è Wilfried Singo, centrale che nasce come terzino destro ed è una delle colonne del Monaco. Per l’ex Torino il club del Principato chiede circa 30 milioni di euro ed anche qui la trattativa risulta difficile.

Ma il sogno di Allegri è un altro ed è quello relativo al ruolo di centrale di difesa. Il tecnico livornese vorrebbe un centrale di qualità ed il nome principale sulla sua lista è Giovanni Leoni, difensore del Parma che ha attirato l’attenzione di tutte le principali squadre italiane e straniere, Milan e Inter comprese. Ma qui non è semplice e oltre alle richieste del Parma il Milan ha un altro problema.

Attualmente il pacchetto dei centrali è pieno, abbiamo visto offerte nelle ultime settimane per Thiaw e Tomori ma al momento i due sono rimasti e senza una cessione importante difficilmente si arriverà a Leoni, un profilo valutato comunque dal Parma circa 40 milioni di euro.