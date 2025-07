Doppio colpo Milan, Tare al lavoro costante: si chiude a 10 milioni

Il Milan di Igli Tare lavora al mercato in entrata e nelle prossime ore dovrebbero chiudersi due importanti questioni.

Il mercato del Milan prosegue molto a rilento, le entrate sono legate alle uscite e la società è stata fin dall’inizio molto chiara con il tecnico Massimiliano Allegri. Intanto però al club manca qualcosa, la rosa a disposizione di Allegri è molto lunga ma scoperta in alcuni ruoli e mancano quindi tasselli fondamentali.

Per questo Tare sta provando ad accelerare e l’edizione odierna del Corriere dello Sport ha confermato che il club potrebbe presto chiudere alcuni colpi in entrata. La vicenda Jashari vive una fase di stallo, ma ci si aspetta novità nelle prossime ore, ma ora il Milan sembrerebbe vicino ad un doppio colpo, l’affare stavolta è davvero possibile.

Sorpresa Milan, Allegri ha finalmente il terzino

Come riporta il Corriere dello Sport è praticamente fatta per il passaggio a costo zero di Pietro Terracciano al Milan. L’attuale portiere della Fiorentina sarà il secondo di Maignan mentre si tratta la buonuscita con l’Atalanta per il ritorno di Sportiello in nerazzurro. Ma oltre a questa vicenda la priorità ora resta il terzino e il club è vicino a chiudere.

Il club rossonero è molto vicino al terzino dell’Almeria Max Pubill, ritenuto come il profilo adeguato per rinforzare la fascia rossonera. Nonostante la concorrenza il Milan sembra vicino a chiudere, l’affare dovrebbe concretizzarsi per circa 10 milioni di euro.