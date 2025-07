L’Inter ‘salva’ il Milan: l’affare ora è vicino alla chiusura, sarà un super colpo

In casa Milan si lavora al presente e al futuro e il Ds Igli Tare vuole dare una squadra pronta ad Allegri il prima possibile.

Per il Milan di Massimiliano Allegri si preannuncia una stagione a dir poco rovente e i rossoneri sono chiamati al riscatto dopo enormi difficoltà. Nell’ultima annata la società milanese non ha raggiunto neanche la qualificazione alle Coppe e quindi per il prossimo anno serviranno tanti cambiamenti sul mercato e non solo.

In questi primi giorni di mercato il club ha perso pedine chiave come Theo Hernandez e Reijnders, sono arrivati Modric e Ricci ma c’è la sensazione che serva qualcosa in più a centrocampo ed il club sta valutando alcune possibilità. Come riporta Tuttosport la priorità resta Jashari ed ora l’affare sembra davvero possibile: questo anche grazie all’Inter, alleata inconsapevole del mercato rossonero.

Addio Inter e il Milan gongola: svolta sul centrocampista

Come sottolinea Tuttosport al momento la trattativa tra Milan e Club Brugge per Jashari è in standby ed il club rossonero vuole rinforzi il prima possibile. Il club belga sta riflettendo sull’offerta da 32.5 milioni di euro proposta da Tare ma ad aiutare potrebbe esserci davvero l’Inter; prima di cedere il Brugge vuole trovare un sostituto e lo avrebbe individuato in Aleksandar Stankovic, centrocampista di proprietà nerazzurra.

Inter e Brugge sono vicine all’accordo per circa poco più di 10 milioni di euro, una percentuale di rivendita ed eventualmente la recompra per il giocatore. Il club riflette ma dopo l’ok dell’Inter potrebbe accettare l’offerta per Jashari che intanto si allena a parte e che è sempre più vicino ai colori rossoneri.