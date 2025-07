Erano nel mirino del Milan, la Juventus li scippa entrambi: arriva la doccia gelata

La Juventus fa il doppio sgarbo al Milan, che rimane a mani vuote. La dirigenza bianconera ha messo la freccia e può scippare due pallini che da tempo sono nella lista di Igli Tare.

Ancora pochi giorni e il popolo rossonero potrà tirare un primo bilancio delle prime settimane di ritiro sotto la guida dell’Allegri 2.0. Domani il Milan volerà alla volta di Singapore, dove tra cinque giorni sfiderà, in un test di lusso, l’Arsenal di Mikel Arteta. Un’occasione per provare i nuovi schemi, ma non solo. L’allenatore di Livorno osserverà con particolare attenzione il nuovo arrivato, Samuele Ricci, ma anche i calciatori che fino a poco fa erano ai margini, ma che potrebbero rientrare nei piani (su tutti Saelemaekers e Loftus-Cheek). Per il resto, si attendono responsi dal calciomercato.

Milan, a breve prime indicazioni sull’Allegri bis : intanto c’è la doppia beffa sul mercato

La sessione estiva sta vivendo un momento di impasse. In via Aldo Rossi si attendono evoluzioni sul fronte Jashari, bloccato dal Bruges nonostante lo svizzero stia forzando la mano per partire direzione Milano, e anche su Dusan Vlahovic, affare in cui pesa la volontà del serbo di non rinunciare ai dodici milioni di stipendio previsti dall’ultimo anno. Infine, non ha ancora vissuto accelerazioni la pista Giovanni Leoni, su cui si è scatenato un derby di mercato con l’Inter. Ma, colpo, di scena, anche la Juventus si sarebbe inserita.

Secondo “Il Corriere dello Sport”, il classe 2006 cresciuto alla Sampdoria è il prototipo di giocatore che fa brillare gli occhi a Igor Tudor, che ha avuto modo di conoscerlo nella sfida persa dalla Signora al “Tardini” lo scorso 23 aprile. Quel giorno Leoni giganteggiò e non lasciò passare neanche le mosche. Ora, però, c’è da convincere il Parma, che, dopo aver rifiutato una proposta da 25 milioni di euro rimane fermo sulla richiesta di 40 milioni di euro.

Trattativa Leoni, anche la Juventus si aggiunge alla corsa: Milan e Inter avvisate

Nel frattempo, la società bianconera ha sondato anche Marc Pubill, terzino dell’Almeria ricercato anche dal Milan. Lo spagnolo classe 2003, su cui hanno puntato la lente d’ingrandimento non solo Tare, ma anche il Wolverhampton, rappresenta più di un’idea per Madama.

Il temporeggiamento del Diavolo, che intanto ha virato su Pervis Estupinan, potrebbe spingere Comolli a mettere la freccia ed effettuare il sorpasso sulle pretendenti, come riportato da “Tuttosport”, portandolo a casa per un cifra che non dovrebbe superare i 15 milioni.