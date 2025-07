Tre nomi per l’attacco del Milan: Vlahovic è il preferito, ma resta il nodo ingaggio

In casa Milan – oltre alla questione terzino – si lavora alla punta ed il club ha diverse idee per rinforzare il reparto offensivo.

Dusan Vlahovic è il sogno di Massimiliano Allegri per rinforzare l’attacco del Milan nella prossima stagione. Il club rossonero ha visto andare via Abraham e Jovic mentre Camarda è stato girato in prestito al Lecce. Serve un’alternativa o anche un giocatore da affiancare a Santiago Gimenez ed i rossoneri hanno messo diversi nomi nel mirino, tra questi c’è sicuramente Dusan Vlahovic.

Problema ingaggio per Vlahovic, si riflette su una soluzione in casa Milan

Durante la sua esperienza in serie A Vlahovic ha alternato alti e bassi ma ha dimostrato di essere un ottimo centravanti che a determinate condizioni può rappresentare un’opportunità. Il giocatore ha solo un anno di contratto con la Juve e le parti potrebbero venirsi incontro per trovare una soluzione e concludere quest’avventura nel migliore dei modi.

Vlahovic ha un anno di contratto dove percepirà addirittura 12 milioni di euro e non vuole assolutamente rinunciare a questa cifra. Come riporta il Corriere della Sera il Milan valuta la sua situazione e magari il giocatore potrebbe andare via ad un prezzo accessibile, la Juve in tal caso pagherebbe una lauta buonuscita al giocatore e Dusan potrebbe iniziare una nuova avventura. Ma a cifre inferiori, si parla di una riduzione da 12 a 6 milioni di euro annui.

Mercato Milan, occhio al colpo a sorpresa

Non solo Vlahovic perchè il club rossonero valuta diverse soluzioni ma tutte piuttosto onerose. Il Milan ha un budget ben definito, servono rinforzi ma seguendo i parametri della società e nelle ultime ore oltre a Vlahovic sarebbero spuntati due nomi interessanti ma complicati per diversi motivi, riguardo il club milanese.

Oltre a Vlahovic, seguito tra l’altro anche dall’Inter, piace molto anche l’attaccante del Chelsea Nicolas Jackson ma qui più che la questione ingaggio preoccupano i Blues con il Chelsea che chiede oltre 65 milioni di euro per il suo cartellino e per ovvi motivi al momento non sembra essere una trattativa alla portata.

Può risultare invece un nome interessante quello di Victor Boniface, profilo monitorato con attenzione dalla formazione rossonera. Il Bayer Leverkusen valuta il giocatore circa 40 milioni di euro, bisogna capire la fattibilità dell’operazione ma il giocatore è sicuramente sul taccuino del club che intanto annovera.