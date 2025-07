Mercato Milan, la beffa è servita: lo scambio frena i rossoneri

Il Milan lavora sul mercato in entrata ma le trattative vanno a rilento a causa delle cessioni. La situazione è ormai chiara a tutti.

Brutte notizie in casa Milan. O meglio lo si sapeva e quindi era tutto purtroppo già previsto. La società rossonera è chiamata ad una sorta di rivoluzione sul mercato ma il club ha fin troppi giocatori in rosa e deve prima liberarsi dei vari esuberi, solo poi potrà puntare al mercato in entrata e rinforzare la rosa con alcuni tasselli che Massimiliano Allegri reputa fondamentali. Ed è evidente al momento che al club rossonero manchi più di qualcosa.

Mercato Milan, si lavora agli esuberi

Sono diversi i giocatori del Milan in uscita, ad ora sono partiti big come Theo Hernandez e Reijnders ma ci sono giocatori che invece non sono più nei piani del club. Giocatori come Pobega e Colombo ad esempio, richiesti in prestito ma per cui mancano reali offerte a titolo definitivo e non sono certamente gli unici.

In porta dovrebbe arrivare Terracciano mentre servono almeno due rinforzi sulle fasce e, dopo l’affare sfumato del caso Brown, sono vari i nomi accostati ai rossoneri nelle ultime ore. La società inoltre valuta anche almeno un attaccante, diversi giocatori sono partiti e manca un elemento in rosa che possa sostituire e dare il ricambio a Santiago Gimenez, centravanti messicano e bomber del club rossonero. Ma intanto c’è da registrare una brutta notizia per la difesa, un obiettivo ora può sfumare.

L’Inter cala il jolly, sta per sfumare il pupillo di Allegri

Il Milan vorrebbe fare qualche movimento anche per quel che riguarda i centrali di difesa ma al momento il mercato è ancora bloccato dalle cessioni. Il club aveva perfezionato la cessione di Thiaw al Como ma il difensore tedesco ha rifiutato, per Tomori invece ci sono stati sondaggi ma nessuna offerta a titolo definitivo e senza cessioni nessuno può arrivare, neanche il tanto apprezzato Giovanni Leoni.

Il difensore del Parma è uno dei nomi graditi ad Allegri per rinforzare la rosa ma il giovane talento piace molto all’Inter del suo ex tecnico Cristian Chivu. Come riporta la Gazzetta dello Sport il club è pronto a fare sul serio e valuta varie alternative, sarebbe pronto ad accelerare per il centrale ducale inserendo nella trattativa l’attaccante Sebastiano Esposito, gradito alla formazione emiliana.

Esposito piace molto a Cagliari e Fiorentina ma il Parma ha il jolly Leoni ed i due club potrebbero cosi imbastire una trattativa incrociata. Per beffare cosi il Milan che al momento – senza le coppe europee – ha già in rosa Pavlovic, Gabbia, Tomori e Thiaw e senza cessioni difficilmente arriverà un nuovo centrale, specialmente del livello di Leoni.