Ritorno di fiamma Milan, deciso il post Theo: arriva dalla Premier

Per la fascia sinistra il nome più caldo arriva dalla Premier. Il Milan osserva con attenzione un nome molto interessante.

Il mercato del Milan è ormai entrato nel vivo da diverso tempo. A farne da cornice vi sono i due dolorosi addii di Rejinders e Theo Hernandez. Addii difficili da digerire, senza dubbio, ma che permettono ai rossoneri di avere una base economica di ampio spessore per il mercato in entrata. L’obbiettivo è quello di costruire una rosa competitiva, mixando profili giovani, di ampio prospetto, con giocatori più esperti e più abituati a vincere (Modric l’ultimo).

Igli Tare è ora alla ricerca di un altro centrocampista in grado di dare ulteriore qualità al reparto. Inoltre, il partente Theo non è ancora stato sostituito. Sono diversi i nomi che interessano al Milan in quella zona di campo, il più caldo arriva dalla Premier.

Mercato Milan, suggestione interessante dalla Premier

Secondo quanto riportato da Luca Marchetti sul suo editoriale Tuttomercatoweb.com in cima alla lista dei desideri di Igli Tare c’è Oleksandr Zinchenko, terzino sinistro in forza all’Arsenal. La valutazione di mercato dell’ucraino si aggira intorno ai 20 milioni, ma vista l’ultima non esaltante stagione del terzino, non è da escludere la possibilità che il Milan possa strapparlo anche ad un prezzo inferiore.

Come detto, quello di Zinchenko non è l’unico nome monitorato dal Milan. “Sul fronte terzini resta vivo il nome di Guéla Doué (Strasburgo): si farà un ultimo tentativo prima di virare definitivamente su Pubill dell’Almeria. Il club francese però continua a chiedere 25 milioni” scrive Luca Marchetti nel suo editoriale. Il mercato dei rossoneri sta entrato sempre più nel vivo.