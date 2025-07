Gioia Milan, finalmente ci siamo: ecco la fumata bianca, Allegri può esultare

Da Hong Kong Massimiliano Allegri può rallegrarsi degli sviluppi di calciomercato. La fumata bianca ora è veramente ad un passo, la trattativa è finalmente definita.

Un altro test di altissimo tasso tecnico per misurare il livello di preparazione. All’ora di pranzo italiana, il Milan affronta i campioni d’Inghilterra in carica, il Liverpool di Arne Slot. Al “Kai Tak Sports Park” di Hong Kong i rossoneri vogliono ripetere la buona prova offerta tre giorni fa contro l’Arsenal, magari con un risultato differente. Ma lo scoglio che Leao e compagni troveranno d’innanzi a sè è probabilmente più invalicabile del precedente, visto anche il super calciomercato dei Reds. Il club inglese ha investito più di 300 milioni e sta intensificando i contatti per Alexander Isak del Newcastle.

Milan, amichevole di lusso col Liverpool: intanto Allegri ha il suo “regalo”

Ma Massimiliano Allegri non si scompone di fronte alla campagna acquisti faraonica. “Non sono invidioso”, ha detto ieri l’allenatore toscano in merito alle possibilità economiche del Liverpool e del materiale che ha a disposizione il collega olandese in rosa. Nulla in confronto alle capacità della Premier League, ma pare che anche il Milan, in questi ultimi giorni, abbia spinto il piede sull’acceleratore, fino ad agguantare un obiettivo che sembrava inarrivabile fino a poche settimane fa. La telenovela Jashari sta per volgere alla conclusione.

Anche i tormentoni estivi, prima o poi, tramontano. Ma in questo caso l’esito fa esultare il popolo rossonero. In base a quanto rivelato da “La Gazzetta dello Sport”, l’inizio della prossima settimana dovrebbe coincidere, finalmente, con il passaggio definitivo dello svizzero al Diavolo. Il Club Brugge, dopo settimane interminabili, ha abbattuto la muraglia dei 40 milioni, scendendo a patti e accettando i 35 milioni di base fissa più probabili bonus stanziati ieri da Igli Tare. Il nullaosta della società delle Fiandre dovrebbe arrivare al massimo domani sera.

Jashari-Milan, ci siamo: arriva il via libera del Club Brugge

L’affare che sembrava utopia si dovrebbe quindi materializzare nella giornata di lunedì, quando Ardon arriverà a Milano per sostenere l’iter medico, recarsi in sede e firmare il suo quinquennale a due milioni e mezzo a stagione.

Felice Jashari (che per il Milan ha fatto carte false), felici tutti, specialmente Allegri. Al ritorno dalla tournèe tra Asia e Oceania, il mister di Livorno partirà da una certezza: il centrocampo. Un reparto costellato da un campione assoluto come Luka Modric e due talenti già affermati come Samuele Ricci e il classe 2002 ormai ex Bruges, senza dimenticare gente del calibro di Fofana, Loftus Cheek e Bondo. Mica male.