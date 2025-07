Gratis dal Real Madrid: il Milan lo soffia alla Juventus

Dal Real Madrid al Milan, di nuovo: i rossoneri accelerano, Juventus tagliata fuori

Nel corso degli anni, i buoni rapporti tra società hanno favorito, come sappiamo, diversi dialoghi tra Milan e Real Madrid e la tradizione sembra proseguire. Forse non è un caso che i rossoneri in qualche modo cerchino di appoggiarsi a un club storico e blasonato come i ‘Blancos’ per provare a ritrovare la grandezza perduta e riproporsi a quei livelli che erano consoni un tempo.

In quest’ottica, a Milanello sperano che uno come Luka Modric possa fare tutta la differenza del mondo. Nonostante i 39 anni, il croato è un giocatore che potrà fare comodo per la sua esperienza, la sua classe, il suo carisma. Naturalmente, non lo vedremo in campo sempre da titolare, ma anche il suo apporto fuori dal campo sarà preziosissimo per far crescere la squadra.

Dopo Modric, a sorpresa, dal Real Madrid potrebbe arrivare un altro innesto a parametro zero. Una pista di mercato che è stata valutata in passato e che si riapre all’improvviso. Con annesso sorpasso incorporato alla Juventus.

Milan, sprint per Lucas Vazquez: arriva lui sulla fascia destra

Quanto a esperienza, quella non difetta nemmeno a Lucas Vazquez, laterale destro che ha compiuto una lunga carriera con il Real, fino a giungere a scadenza del contratto e ora essendo alla ricerca di una nuova avventura.

Il giocatore, come riporta ‘Transferfeed’ in Inghilterra, viene seguito molto da vicino dal Milan. Il vantaggio, per i rossoneri, è che la Juventus per ora non sembra convintissima di investire su di lui. Dunque, Allegri può sollecitare la dirigenza per una mossa d’anticipo e per tagliare fuori definitivamente i bianconeri.

Milan, fronte aperto con il Real Madrid: Modric spinge per Fran Garcia

Non è finita qui, sull’asse che da Madrid porta a Milano. In queste ore, infatti, sale anche la candidatura di Fran Garcia, altro laterale di difesa, questa volta sul lato mancino.

In Spagna ritengono che Modric potrebbe avere un ruolo chiave nell’acquisto di Fran Garcia. Il croato apprezza molto le doti del terzino spagnolo e dunque potrebbe essere lui a raccogliere la pesante eredità di Theo Hernandez. Le prossime ore potrebbero già essere determinanti in tal senso, Allegri attende con fiducia l’arrivo di nuovi rinforzi per puntare in alto.