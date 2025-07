“Ha fatto solo disastri”: che sentenza contro Ibrahimovic!

Critiche durissime nei confronti di Zlatan Ibrahimovic per quanto fatto nel corso della passata stagione: le parole contro l’ex attaccante

La scorsa annata del Milan è stata a dir poco complessa, sotto ogni punto di vista. La discontinuità nei risultati, causata dai malumori interni e dal cambio in panchina a metà stagione, non ha di certo aiutato a trovare un certo tipo di stabilità.

Ciò ha influito sui risultati ottenuti dal club nel corso della stagione 2024/25: nonostante la vittoria della Supercoppa Italiana, l’annata rossonera non si può considerare positiva visto l’ottavo posto in classifica che ha significato l’esclusione da ogni competizione europea.

Ibrahimovic attaccato duramente: la critica mossa nei confronti dello svedese

Oltre alle difficoltà della prima squadra, anche il Milan Futuro non ha di certo passato un anno positivo. La compagine Under 23, che faceva il proprio esordio assoluto proprio nella stagione appena trascorsa, ha terminato la regular season al terzultimo posto nella classifica del Girone B della Serie C. Ma non è finita qui: i rossoneri hanno poi disputato i playout, uscendo sconfitti dalla doppia sfida contro la SPAL che ha voluto dire retrocessione in Serie D.

Una debacle clamorosa, specie se si pensa ai 13 milioni investiti per il progetto. La responsabilità sul Milan Futuro era nelle mani di Zlatan Ibrahimovic, tornato in rossonero nelle vesti di Senior Advisor di RedBird. Dopo una stagione del genere, non possono mancare le critiche nei confronti dell’operato dello svedese. Tra le più accese, spiccano quelle mosse dal direttore di SportItalia Michele Criscitiello, che si è così espresso su Ibrahimovic: “L’anno scorso ha sbagliato tutto, dalla comunicazione al mercato estivo e invernale, ha fatto retrocedere il Milan Futuro nonostante i 13 milioni investiti. Ora per fortuna non fa più nulla. I disastri che Ibra ha fatto in un solo anno non li ricordo fatti da nessun dirigente”.