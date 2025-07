Il Milan alza l’offerta per Jashari: nuovo incontro con il Club Brugge

Il Milan ha deciso di alzare l’offerta per Ardon Jashari, è previsto un nuovo incontro con il Club Brugge: Tare farà di tutto per portarlo in rossonero

Ardon Jashari è l’obiettivo principale del Milan. Igli Tare ha individuato in lui il profilo perfetto per completare il centrocampo insieme a Luka Modric e a Samuele Ricci. Il club rossonero vorrebbe puntare di più sui giovani, per avviare un nuovo ciclo con Massimiliano Allegri alla sua guida. Allo stesso tempo vanno rinforzati altri reparti, come la difesa e l’attacco. Ma Tare ora è concentrato su Jashari con una nuova proposta al Club Brugge, che non vuole mollarlo.

Il Milan vuole Jashari: nuova offerta al Club Brugge

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, Tare ha intenzione di avanzare una nuova proposta al Club Brugge per acquistare Ardon Jashari. Il Milan ha già ottenuto il sì del giocatore, manca quello con il club belga a cui saranno offerti 30 milioni di euro più 5 milioni di bonus. E’ vicina alla richiesta di 35 milioni più 5 di bonus.

La sensazione è che servirà ancora un po’ di tempo per trovare la quadra. Però Tare ha tutte le intenzioni di portare avanti la trattativa e la distanza si è ridotta.