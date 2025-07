Il Milan piomba sul bomber di Serie A: è il primo obiettivo per l’attacco

L’intrigante idea di mercato stuzzica il Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un attaccante: fari puntati sul centravanti di Serie A

Il calciomercato del Milan potrebbe vedere un forte scossone in positivo nei prossimi giorni. Il club rossonero vuole cancellare la rocambolesca stagione appena trascorsa e per far ciò ha deciso di puntare su volti nuovi e noti.

Domani la squadra sarà agli ordini del nuovo tecnico Massimiliano Allegri per l’avvio del ritiro pre-campionato. L’allenatore livornese, che domani interverrà nella consueta conferenza stampa di presentazione, potrebbe presto ricevere un grosso regalo dalla propria dirigenza per l’avvio del nuovo ciclo in rossonero.

Milan a caccia di un centravanti: l’obiettivo è l’attaccante di Serie A

Il reparto offensivo del Diavolo potrebbe presto annoverare un nuovo calciatore. Il Milan è alla ricerca di rinforzi e, come annunciato dal giornalista Niccolò Ceccarini su TMW, nella mente di Igli Tare e dei suoi collaboratori frulla un nome a dir poco interessante.

Secondo l’indiscrezione, il club vuole acquistare un attaccante con caratteristiche diverse rispetto a quelle di Santiago Gimenez, il cui futuro è al contempo tutto da chiarire nonostante le rassicurazioni fatte dal messicano nelle ultime ore. La scelta del Milan ricadrebbe dunque su Mateo Retegui, capocannoniere dello scorso campionato di Serie A con l’Atalanta.

Il calciatore, complice la straordinaria stagione da cui è reduce, ha una valutazione molto alta. Il club orobico lo valuta oltre 50 milioni di euro, cifra proibitiva per molte delle pretendenti. Non per l’Al Qadsiah, che nei giorni scorsi si era fatto avanti per il centravanti. L’Atalanta intende trattenerlo ma, situazione araba a parte, il Milan vuole rimanere alla porta in attesa di un possibile spiraglio per poter eventualmente intavolare una trattativa vera e propria per Retegui.