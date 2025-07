Il nuovo Cafu per il Milan: Tare anticipa le altre big

Prosegue la ricerca dei terzini per i rossoneri. C’è un nome che potrebbe tornare in auge per quanto riguarda il club meneghino in futuro

Il Milan continua a nutrire dubbi su Pubill e il casting a destra prosegue. Il nome di Ratiu è da tenere in considerazione, ma i rossoneri potrebbero andare anche su un profilo differente. Si tratta di un brasiliano che, nonostante giochi sull’altra fascia, in patria viene paragonato a Cafu ed è proprio l’ex Roma a promuoverlo confermando che il giocatore è pronto per trasferirsi in una big. Operazione non facile visto che il calciatore ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro.

Ma si tratta di una pista da seguire con attenzione. Il Monaco è pronto a cederlo nel corso di questo calciomercato naturalmente davanti ad una offerta congrua. Il Milan potrebbe ragionarci visto che c’è bisogno di un giocatore a destra che possa comunque essere una alternativa a Jimenez. Vedremo cosa succederà e se Tare deciderà di affondare il colpo.

Calciomercato Milan: affare in Francia, blitz per il nuovo Cafu

A destra il Milan vuole prendere un giocatore giovane, ma che dà anche garanzie fisiche. Pubill non ha convinto pienamente e il prezzo è considerato alto. Un tentativo i rossoneri lo faranno magari cercando uno sconto. Se così non dovesse essere, il club meneghino potrebbe virare su un altro profilo che ha avuto l’ok anche da parte di Cafu.

Stiamo parlando di Vanderson. Il brasiliano del Monaco è uno dei più cercati in questo calciomercato e i transalpini potrebbero anche cederlo, ma servirà comunque una proposta intorno ai 20 milioni di euro. Non una cifra bassa per una squadra come il Milan che dovrà chiudere altre operazioni. Per il momento siamo in una fase di valutazione e non si hanno certezze di come si muoverà Tare.

Ma la pista Vanderson è assolutamente da tenere in considerazione per il Milan. Il brasiliano ha dimostrato di poter essere da big e i rossoneri prendendo andrebbero ad anticipare la folta concorrenza. Naturalmente per adesso non c’è nessuna trattativa in corso e vedremo cosa succederà in futuro.

