Milan: svolta a destra, affare low cost in Spagna

I rossoneri potrebbero svolgere il proprio sguardo nel campionato spagnolo per andare a definire una operazione importante per Allegri

Il Milan prosegue la ricerca dei terzini. A sinistra i nomi di Doué ed Estupinan sono i grandi favoriti per andare a definire una coppia giovane e di grande qualità. A destra il profilo in cima alla lista per affiancare Jimenez è Pubill. Ma le condizioni dello spagnolo non convincono in maniera definitiva e per questo motivo non è da escludere che possa esserci un tentativo per un profilo differente considerato che lo spagnolo è il titolare.

Secondo le informazioni di fichajes.net, il Rayo Vallecano è rassegnato a dover perdere il calciatore per una cifra inferiore alla clausola rescissoria di 25 milioni di euro. Al momento ancora nessuna squadra ha trovato l’accordo con gli spagnoli e il Milan potrebbe comunque farci un pensiero per andare a chiudere una operazione importante anche in ottica futura. Per adesso siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà.

Calciomercato Milan: operazione in Spagna, i dettagli

Il Milan dovrà prendere un terzino destro per andare a completare il pacchetto con Jimenez. Pubill resta il profilo in pole position, ma non è da escludere che i rossoneri possano magari virare su un altro obiettivo. Lo spagnolo viene da un periodo non assolutamente facile anche per un infortunio e a questo punto non è detto che Tare decida di portarlo alla corte di Allegri.

E attenzione anche al profilo di Ratiu. Il romeno è uno dei terzini migliori della Liga e potrebbe davvero fare a caso del Milan in questo calciomercato anche per vicende di prezzo. Il Rayo Vallecano ha fissato la clausola rescissoria di 25 milioni di euro e gli spagnoli puntano proprio su questo accordo. Ma alla fine la partenza si potrebbe chiudere anche intorno ai 10-15 milioni. Una cifra sicuramente non elevata e che potrebbe consentire ai rossoneri di avere un rinforzo ideale per il futuro.

Per il momento non c’è una trattativa per Ratiu. Ma il Milan presto potrebbe andare a sondare il terreno per chiudere una operazione di calciomercato che riguarda il romeno. Vedremo se ci sarà la possibilità di chiudere l’affare oppure si opterà per profili differenti come per esempio quello di Pubill.

Mercato Milan: Ratiu nuova idea per la fascia destra?

Ratiu presto potrebbe diventare un obiettivo di calciomercato del Milan. Non c’è alcuna trattativa in corso e quindi bisognerà attendere i prossimi giorni per capire meglio come si evolverà la situazione.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Vedremo come si svilupperà la situazione e se ci sarà la possibilità di vedere Ratiu con la maglia del Milan.