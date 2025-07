Jashari Milan, arriva la verità sulle cifre: e intanto la situazione non decolla

Resta la distanza tra Milan e Brugges per l’affare Jashari. I rossoneri sognano di chiudere presto ma i belgi non fanno sconti.

Milan – Jashari, è questo il titolo della telenovela dell’estate. Non è affatto un segreto che il centrocampista svizzero sia il grande obbiettivo del mercato rossonero. è infatti già da settimane che questo nome orbita intorno al pianeta Milan; Igli Tare ha presentato un’ offerta per accaparrarsi il talentino. Il tutto è stato confermato durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione.

Il neo Ds del Milan infatti ha parlato così della situazione relativa a Jashari: “L’offerta da parte nostra è stata fatta, dobbiamo rispettare il Bruges ma sappiamo che la nostra è un offerta importante. Il giocatore vuole venire al Milan“.

Milan, situazione di stallo per Jashari

Dunque il Milan la sua offerta l’ha fatta e la volontà del giocatore è chiara. Alla conclusione della trattativa, però, manca l’accordo con il Bruges. I belgi infatti non si accontentano, l’offerta del Milan tocca i 38 milioni (bonus compresi), il Bruges ne vuole 40. Tra le parti dunque vi è una distanza (tutt’altro che siderale) ma in questo momento ne i rossoneri ne i belgi intendono smuovere la propria posizione, provocando uno stallo che dura da giorni.

Il tutto è stato confermato da Carlo Pellegatti che è intervenuto ai microfoni di TMW Radio dichiarando: “Il Milan dice di aver offerto 30 milioni + 5 di bonus. La situazione è bloccata, o il Milan alza l’offerta o il Brugges abbassa le pretese. Per ora la situazione è ferma”. Trattare con il Brugges non è facile ed il Milan lo sa bene (vedere la trattativa per De Katelaere), ma la speranza dei rossoneri è che nei prossimi giorni possa arrivare la svolta decisiva.