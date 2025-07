Nome nuovo per la fascia, contatti in corso: il Milan ha le idee chiare

In casa Milan la priorità è chiudere il prima possibile il discorso terzino. Il club rossonero vuole sostituire al più presto Theo Hernandez.

Nell’ultima stagione è stata una costante delusione ma comunque Theo Hernandez resta un nome molto importante nella storia recente del Milan. Sostituire il francese non è affatto facile e in società stanno cercando un giocatore che possa avere le caratteristiche adeguate al club rossonero e soprattutto al lavoro che chiede il tecnico Massimiliano Allegri.

Sono stati fatti vari nomi in questi giorni, diversi profili sono nel mirino del club rossonero e intrigano non poco. Brown è saltato, l’ex Gent ha firmato con il Fenerbahce mentre altri non sembrano soddisfare le idee economiche della società. Si è parlato di Zinchenko anche se l’affare non è semplice ma nelle ultime ore il giornalista Matteo Moretto ha fatto un nome nuovo, sempre dalla Premier League.

Un profilo nuovo per il Milan: colpo a sorpresa in casa rossonera

Secondo quanto riporta il giornalista Matteo Moretto il Milan ha messo nel mirino il terzino ecuadoregno del Brighton Pervis Estupinan, mancino di 27 anni che ricordiamo anche per un’esplosione con la maglia della Nazionale qualche anno fa. Il club ha finora sondato il terreno ed in primo luogo stanno valutando la fattibilità dell’operazione.

Contatti diretti tra Milan e Brighton e l’obiettivo è ben chiaro con Tare che vuole accontentare Allegri e vuole chiudere per il terzino sinistro il prima possibile. Estupinan può rappresentare in fondo un opzione low cost, occhio alla sorpresa in casa rossonera.