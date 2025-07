Jashari-Milan, si inserisce un club di Premier League: la risposta del giocatore

Un club di Premier League è pronto ad affondare il colpo per Ardon Jashari. La risposta dell’obiettivo del Milan è già arrivata.

Non è sicuramente stata una giornata positiva per il calciomercato in entrata del Milan. La trattativa per portare Ardon Jashari in rossonero si è decisamente raffreddata, con il Club Brugge che non sembra propenso a venire in contro all’offerta rossonera. Complessa è anche la trattativa per Archie Brown, scelto come dopo Theo, sul quale però sembra essere in vantaggio il Fenerbahce.

Tornando al centrocampista svizzero, proprio in questi minuti è da segnalare l’interesse da parte di un club di Premier League. Dall’Inghilterra hanno infatti provato ad inserirsi nella trattativa vista la fase di standby. La riposta di Jashari è già arrivata.

Rifiutata una proposta dalla Premier League: Jashari vuole solo il Milan

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, nelle ultime ore un club di Premier League avrebbe tentato un approccio con Jashari per capire la fattibilità dell’affare. Il classe 2002 ha però prontamente rifiutato la proposta: il suo desiderio è unicamente quello di trasferirsi al Milan. Lo svizzero sta spingendo per il suo approdo in rossonero ed oggi non è nemmeno sceso in campo con il Club Brugge per l’amichevole il RKS Rakow Czestochowa.

Come detto però al momento il Club Brugge è fermo sulla sua richiesta da 40 milioni di euro. Tra domanda ed offerta ballano circa 3 milioni di euro, ma il Milan non sembra intenzionato ad andare oltre avanzando un’offerta superiore a quella fatta da 37 milioni. Il lungo braccio di ferro tra i due club continua, ma la speranza è ovviamente che la volontà di Jashari possa incidere.