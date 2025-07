Nuovo terzino Milan, accordo trovato: cosa manca per chiudere

Il Milan ha affondato il colpo per il suo prossimo terzino. Il club rossonero ha già trovato l’accordo per l’arrivo del giocatore: resta un ultimo ostacolo da superare.

Dopo l’addio ufficiale di Theo Hernandez all’Al Hilal di Simone Inzaghi, ora il Milan è concentrato sull’arrivo del suo nuovo terzino sinistro. Con la trattativa per Ardon Jashari che sembra aver subito una battuta d’arresto, in queste ultime ore il club rossonero ha fatto grossi passi in avanti per il dopo Theo.

Il Diavolo ha già individuato il profilo perfetto per rimpiazzare il terzino francese. In giornata è addirittura arrivato l’accordo con il club di appartenenza del giocatore. Per la definitiva fumata bianca c’è però ancora un ultimo ostacolo da superare.

Milan, accordo con il Gent per Brown: resta il nodo delle commissioni

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il Milan ha raggiunto l’intesa con il Gent per l’approdo in rossonero di Archie Brown per circa 8 milioni di euro. Per chiudere l’affare servirà però trovare un accordo con l’entourage del terzino inglese in merito alle commissioni.

Al momento è corsa a due con il Fenerbahce. Anche il club turco sembra aver trovato un accordo con il Gent ed offre a Brown un ingaggio migliore rispetto a quello offerto dal Milan.

La preferenza del classe 2002 ricade sul Milan, ma al tempo stesso la miglior offerta del Fenerbahce potrebbe convincere il giocatore a trasferirsi in Turchia. Il Milan dovrà dunque decidere se quantomeno pareggiare la proposta del Fenerbahce o se sperare che Brown si convinca ad approdare in rossonero anche se con un ingaggio minore.

La sensazione è che già nelle prossime ore si possa arrivare ad una quadra definitiva. Da capire però se ad avere la meglio sarà il Milan o il Fenerbahce di Jose Mourinho.

Archie Brown al Milan: è il giusto sostituto di Theo Hernandez?

In attesa di capire quale sarà la decisione finale di Archie Brown, non mancano le divisioni all’interno del popolo rossonero. L’addio di Theo Hernandez non è ovviamente passato inosservato con i tifosi che ora chiedono un sostituto all’altezza. Il nome di Brown non è di certo uno di quelli che infiamma la piazza, ma c’è comunque chi pensa che possa essere un colpo interessante.

Al tempo stesso c’è chi sperava in un qualcosa di meglio, soprattutto se si pensa chi Brown dovrebbe sostituire. Tutte considerazioni che si potranno fare però dopo la fumata bianca sull’affare. Dettaglio tutt’altro che irrilevante.