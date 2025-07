Milan: Jashari più complicato, nome nuovo per il centrocampo

I rossoneri sono alla ricerca di un calciatore per completare la mediana. E in queste ore è spuntano un nome nuovo per quanto riguarda la squadra meneghina

La pista Jashari per il Milan si fa sempre più complicata. Nonostante l’accordo di massima trovato con il centrocampista, la trattativa fra i rossoneri e il Brugge non decolla. Secondo le informazioni di SportMediaset, Tare non ha alcuna intenzione di alzare la propria offerta a 40 milioni di euro. L’idea del direttore sportivo sarebbe quella di puntare sull’intesa con il giocatore per portare il club ad abbassare le pretese. Naturalmente si tratta di una operazione complicata e si guarda alle alternative.

Stando alle ultime indiscrezioni che arrivano dalla Turchia, il Milan sarebbe sulle tracce di un nuovo centrocampista. Un nome nuovo che ad oggi rappresenta una alternativa a Jashari. In caso di mancata chiusura per il belga, i rossoneri potrebbero affondare il colpo per questo giocatore. Una operazione economicamente, almeno ad oggi, inferiore rispetto al giocatore del Brugge. E quindi resta una pista di calciomercato da seguire con attenzione.

Calciomercato Milan: non solo Jashari, altra idea per il centrocampo

In questo momento Jashari è il primo obiettivo per il Milan. Tare ha fiducia di poter chiudere l’operazione sfruttando, come scritto in precedenza, l’accordo di massima trovato con il giocatore. Ma il tentativo dell’Inter, rifiutato dal centrocampista, ha portato il Brugge a non abbassare le proprie pretese. Servono 40 milioni di euro per la cessione del calciatore. I rossoneri sono fermi a 32 più bonus. E quindi resta una distanza importante.

Per questo motivo si sta guardando con attenzione ad altri profili. Uno dei nomi che il Milan starebbe seguendo sarebbe quello di Kokcu del Benfica. Stando alle informazioni del giornalista Dikme, i rossoneri avrebbero espresso un proprio interesse nei confronti del giocatore turco anche se si tratta di una operazione non facile da chiudere in questo calciomercato.

Il Besiktas avrebbe messo sul piatto 30 milioni di euro e vorrebbe chiudere l’operazione in poco tempo. Naturalmente non è da escludere che Kokcu decida di aspettare e capire se il Milan deciderà di affondare realmente il colpo per lui. I rossoneri, infatti, rappresentano una grande opportunità per la sua carriera.

Mercato Milan: Kokcu nuova idea per il centrocampo

Kokcu questo momento rappresenta una nuova idea per il centrocampo del Milan. Jashari resta una priorità, ma la trattativa è in salita e Tare si guarda intorno per trovare una soluzione.

Attenzione alla pista che porta a Kokcu durante questo calciomercato. Resta comunque una ipotesi non semplice da concretizzare vista anche la folta concorrenza.