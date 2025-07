La Juve tenta lo smacco al Milan: inserimento per l’obiettivo rossonero

Possibile duello di mercato tra Milan e e Juventus per un calciatore a lungo seguito dalla dirigenza rossonera: le ultime sull’operazione

La ricostruzione del nuovo Milan passa inevitabilmente dal calciomercato che il Diavolo metterà in atto nel corso di quest’estate. I rossoneri devono mettersi alle spalle l’annata turbolenta appena trascorsa e per far ciò deve lavorare sodo per migliorarsi sotto ogni punto di vista.

Le grandi modifiche in ambito dirigenziale sono state già messe in atto negli ultimi mesi. La scelta di puntare su Igli Tare, figura esperta e che conosce bene il calcio italiano, potrebbe dimostrarsi determinante. L’ex Lazio ha a sua volta puntato su chi ha già dimostrato tutto il proprio valore sulle panchine del massimo campionato italiano, affidando la prima squadra a Massimiliano Allegri. Il ritiro pre-stagionale è già iniziato e, mentre il gruppo squadra ha già iniziato a lavorare sotto la guida del nuovo staff tecnico, continuano i movimenti di mercato.

La Juventus insidia l’obiettivo di mercato del Milan: la situazione

Per rafforzare il proprio centrocampo, il Milan ha deciso di rivoluzionare l’intero reparto. Allegri ha escluso Bennacer e Adli dai nomi dei partecipanti al ritiro, definitivo indizio della loro imminente partenza. L’addio di Reijnders, che ha portato una cifra importante nelle casse del club, dovrà essere compensata con un sostituito adeguato.

Il Milan ha dunque deciso di puntare su Samuele Ricci, già ufficializzato come nuovo calciatore rossonero, e presto abbraccerà anche un campione eterno come Luka Modric e un diamante da sgrezzare definitivamente che risponde al nome di Ardon Jashari. Non finisce qui: il Diavolo punta da tempo Granit Xhaka, rinato in Bundesliga con la maglia del Bayer Leverkusen, ma non mancano i grattacapi.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, anche la Juventus sarebbe sulle tracce del centrocampista svizzero. La cifra fissata dal Bayer Leverkusen è di 15 milioni di euro, cifra sicuramente alla portata di entrambe le pretendenti. Servirà capire tuttavia se il duello tutto italiano possa rischiare di far lievitare ulteriormente il prezzo del cartellino di Xhaka.