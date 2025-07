Milan, Allegri tuona subito: “L’obiettivo è tornare in Champions”

A più di dieci anni di distanza dall’ultima volta, Max Allegri si ripresenta ai giornalisti in veste di nuovo allenatore del Milan

La prossima stagione rappresenterà un passaggio cruciale per il Milan, chiamato a riscattarsi dopo un’annata complicata, segnata da tensioni interne, delusioni sul campo e un calo del valore di diversi giocatori. L’obiettivo dichiarato sarà tornare protagonisti e riconquistare l’accesso alla Champions League, sia per motivi legati alla storia del club, sia per l’importanza economica dei premi UEFA.

Anche per Massimiliano Allegri la posta in gioco è alta: reduce da tre stagioni poco brillanti con la Juventus, il tecnico ha scelto di rimettersi in gioco proprio dove tutto era cominciato. Il ritorno al Milan non è solo una sfida personale, ma anche l’occasione per restituire identità e solidità a una squadra in cerca di certezze. E su questo terreno, il pragmatismo dell’allenatore toscano potrebbe rivelarsi l’arma in più.

Milan, Allegri si presenta: “Ci sono giocatori di valore. Giocheremo un calcio offensivo”

Oggi Max Allegri è stato presentato alla stampa come nuovo allenatore del Milan. Il tecnico toscano si è dimostrato subito carico e desideroso di iniziare questa nuova avventura. “La squadra è molto forte, ci sono giocatori di valore. L’obiettivo è sempre quello di lavorare al meglio e arrivare a marzo, quando si decidono le stagioni, nel miglior modo possibile. Il Milan è un club di livello mondiale, il primo obiettivo è tornare in Champions. Giocheremo un calcio offensivo“.

“Quello che è successo l’anno scorso non mi riguarda, sarebbe mancanza di rispetto addentrarmici. Il Milan ha fatto delle ottime grandi partite singole, prendo questo di positivo dalla scorsa stagione. Quando siamo al Milan bisogna avere l’ambizione di arrivare al massimo“.

Milan, Allegri: “C’è solo un modo per raggiungere gli obiettivi”

Imbeccato sugli obiettivi stagionali del nuovo Milan, Allegri ha parlato delle modalità con cui si può ripartire: “L’unico modo che conosciamo per avere successo è quello di lavorare, io in primis devo dare il massimo. Le uscite sono state condivise con la società. Sono molto soddisfatto dei 25 giocatori che ho al momento.”

“Milan come il Napoli di Conte? Bisogna lavorare con la convinzione di arrivare sempre al massimo ma al momento non serve a nulla fare reclami, bisogna ottenere risultati con il lavoro e la passione. Maignan resta il capitano del Milan, è uno dei migliori portieri che ci sono in Europa. Leao farà una grande stagione. Modric è straordinario, arriverà in agosto. Loftus Cheek è un giocatore molto importante con tanti gol nelle gambe. Sicuramente giocheremo con tre centrocampisti, poi varieremo in base alle caratteristiche dei giocatori.