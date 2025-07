Leao come alternativa di mercato, il club ci pensa: occhio all’assalto a sorpresa

II campione portoghese Rafael Leao continua ad avere mercato. Il prezzo però tende a frenare in parte ogni possibile trattativa.

Le cessioni di Tijani Reijnders e Theo Hernandez in questa sessione di mercato hanno dimostrato che praticamente al momento in questo Milan nessuno è davvero incedibile. Tutti possono partire alla giusta offerta e quindi occhio a ciò che può accadere nelle prossime settimane, anche per quel che riguarda il campione portoghese Rafa Leao.

Igli Tare e Massimiliano Allegri sembrano avere grande fiducia nelle doti del portoghese ma in caso di offerte stratosferiche chiunque può partire, anche un giocatore al momento ritenuto quasi incedibile. Dopo l’ultima stagione ricca di alti e bassi Leao è chiamato al riscatto ed a dimostrare a tutti il suo reale valore. Intanto proseguono i rumors di calciomercato su Rafa e sono correlati in maniera evidente con il giocatore inglese Marcus Rashford.

Futuro Leao, spunta il rumors a sorpresa

Il Milan ha blindato Rafa Leao ma un’offerta a tre cifre potrebbe ovviamente cambiare tutto e diversi club monitorano la situazione. Nelle ultime ore i colleghi di CaughtOffside hanno lanciato un’indiscrezione, difficile parlare di trattativa ma un rumors riguardo l’interesse del Barcellona per l’attaccante Marcus Rashford e in alternativa, la prima, c’è appunto Rafa Leao.

Nelle ultime settimane abbiamo visto il giocatore accostato a top club come Bayern Monaco e Chelsea, ma la verità è che Leao può partire solo per grosse offerte e appare difficile vedere al momento grandi club sulle sue tracce, almeno a quelle cifre. Per CaughtOffside intanto Leao resta la prima alternativa a Rashford per cui comunque il Manchester United chiede circa 50 milioni di euro e sicuramente non si preannuncia una trattativa semplice.