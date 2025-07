Liverpool-Milan, grande ritorno nell’undici titolare: le scelte ufficiali di Allegri

Seconda amichevole di lusso per il Milan di Max Allegri. Nell’undici titolare anti-Liverpool spicca un grande ritorno. Di seguito le scelte ufficiali del tecnico rossonero.

Tutti gli occhi sono puntati sul calciomercato, come è giusto che sia nei caldi mesi estivi. E il Milan risulta tra le società più attive, specialmente perchè bisognosa di rinsaldare l’organico dopo un’annata negativa. Il Diavolo ha puntellato il centrocampo con gli arrivi Modric e Ricci, mentre Jashari, dopo una lunga telenovela, è pronto a sbarcare a Milano. Anche le fasce laterali sono state ridimensionate da vari addii, su tutti Theo Hernandez, e dal conseguente approdo di Estupinan, che ha già raggiunto la squadra in Asia. Il mercato non finisce di certo qui, ma nel frattempo ulteriori indicazioni potrebbero arrivare dal campo.

Milan, mercato e non solo: occhi puntati sull’amichevole con il Liverpool

Dopo l’incontro con l’Arsenal, il livello sale. Alle 13.30 (19.30 per Hong Kong) Leao e compagnia scenderanno in campo al “Kai Tak Sports Park” contro il Liverpool, amichevole importante per testare a che punto è la preparazione dei ragazzi di Allegri, che oggi scenderanno in campo con la nuova terza maglia gialla, presentata ieri. Come contro i Gunners, il modulo scelto è il 3-5-1-1, con variazioni a seconda del momento della partita. Nell’undici titolare spicca il ritorno dal primo minuto di Mike Maignan, che contro i londinesi di Arteta era rimasto ai box lasciando spazio a Terracciano.

Di fronte al rientrante portiere francese, il tecnico conferma il terzetto composto da Tomori, Thiaw e Pavlovic. Nessuna variazione anche a centrocampo, con Ricci, Loftus-Cheek e Fofana confermati, così come sulla fasce, con Saelemaekers schierato sull’out di destra e Bartesaghi a sinistra. Parte dalla panchina Pervis Estupinan, con Allegri che potrebbe inserirlo nella seconda frazione. Terminale offensivo nuovamente composto da Rafael Leao prima punta assistito da Christian Pulisic.

Milan, Allegri cambia solo in porta: tra i pali torna Maignan

Sulla sponda opposta il Liverpool, finora regina di mercato indiscussa in Europa, presenta subito l’arsenale pesante. In porta ci sarà il georgiano Mamardashvili. Difesa a quattro con Van Dijk e Stephenson centrali, il giovane Ngumoha a destra e Robertson a sinistra.

In mediana, di fronte alla retroguardia, il trio composto da Szoboszlai, Gravenberch e Morton. Conclude l’undici il terzetto offensivo formato da Salah, Wirtz falso nove e Elliot. Nemmeno in panchina i due attaccanti con la valigia pronta, Darwin Nunez e Luis Diaz.

Questi i 22 che scenderanno in campo:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Ngumoha, van Dijk, Stephenson, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Morton; Salah, Wirtz, Elliot All. Slot

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Thiaw, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Loftus-Cheek, Fofana, Bartesaghi; Pulisic; Leao. All. Allegri