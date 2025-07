Mercato Milan, arriva la peggior notizia per Tare: trattativa bloccata!

Rischia di sfumare definitivamente la trattativa di mercato, il Milan è in difficoltà e ora si complica davvero tutto.

Rifiuti del Milan, rifiuti da parte del giocatore e trattative bloccate. Il mercato in uscita rossonero vive un momento molto difficile e Tare senza cessioni non può comprare, o almeno non può prendere chi vorrebbe in tutti i reparti. La società è stata chiara e il dirigente sta lavorando con RedBird e Allegri per accontentare tutte le parti in causa. Anche se non è assolutamente semplice.

Il Milan ha visto sfumare la cessione di giocatori come Thiaw e Musah, entrambi ai margini del progetto rossonero e nelle ultime ore è arrivata una nuova batosta. Inaspettata davvero, anche perchè tutti credevano fosse ormai fatta, e invece la trattativa rischia di sfumare definitivamente ed il club si trova alle prese con costanti e pesanti difficoltà. Stavolta il Milan rischia di veder sfumare la trattativa per la cessione di Alvaro Morata al Como.

Addio Morata, si complica la trattativa per il Milan

Come riporta Tuttosport al momento il Galatasaray non ha alcuna intenzione di dare il via libera per fermare il prestito (potrebbe pagare una piccola somma per averlo anche il prossimo anno) e quindi la trattativa vive una fase di stallo con il Milan che invece ha già trovato l’accordo con il Como per la cessione.

Il giocatore vuole tornare in Italia ed ha già parlato con Fabregas ma al momento c’è una situazione di poca chiarezza, il Milan si aspetta che dopo la chiusura dell’affare Osimhen i turchi diano il via libera ma anche li c’è una sorta di standby e quindi c’è tensione con il Milan che vede bloccata un’altra importante cessione.