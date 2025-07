Occhio Milan, attenzione ai saldi di Premier: si può ripetere il caso Pulisic

Il Milan sta trovando non poche difficoltà sul mercato ma occhio ad ogni opportunità. Ci sono intriganti giocatori sul mercato.

Il mercato è ancora lungo ed ogni club studia le migliori opportunità per rinforzare la rosa. Spesso puoi trovare un giocatore a cifre ‘basse’ rispetto al suo reale valore e ottenere degli sconti che garantiscono grosse plusvalenze sul mercato o giocatori in rosa inaspettati. Il Milan ad esempio ha trovato ciò con Christian Pulisic, un profilo ormai fondamentale nel club rossonero ma che al tempo fu pagato a cifre piuttosto contenute.

Specialmente in Premier League occhio ai possibili saldi e dal nulla puoi trovarti occasioni molto interessanti. Squadre come Chelsea e Manchester United hanno diversi giocatori in organico e prima di acquistare devono vendere. Specialmente tra i Blues i rossoneri potrebbero pescare l’occasione del mercato, andiamo a vedere alcuni nomi.

Mercato Milan, il Chelsea ha diversi nomi in uscita

Come riporta CaughtOffside il Chelsea ha diversi giocatori in uscita e uno di questi è Joao Felix, reduce da un’esperienza fallimentare in prestito al club rossonero. Ma oltre a lui ci sono vari nomi interessanti, come ad esempio Axel Disasi, centrale che piace a diversi club europei e sul quale in pole ci sarebbe il Newcastle.

Occhio però anche all’attacco dove i Blues lavorano per cedere Armando Broja, bomber albanese già in passato accostato alla formazione ora allenata da Allegri. Da Broja che potrebbe arrivare a condizioni favorevoli fino a Sterling e Chukwuemeka, attenzione ai colpi a sorpresa e il Milan potrebbe ottenere saldi dalla Premier League.