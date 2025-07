Mercato Milan, gelo totale sulla trattativa: i rossoneri valutano altre piste

Il sogno di mercato del Milan resterà quasi certamente tale. Il club rossonero sta per abbandonare definitivamente la pista, iniziando a valutare anche altri profili.

Non è sicuramente un mercato semplice per il Milan, con diverse trattative che stanno incontrando molte turbolenze. I rossoneri sono al lavoro su più fronti, ma riuscire a chiudere per gli obiettivi prescelti rispettando i ferrei paletti economici imposti dalla società non è sicuramente semplice.

La questione più note riguarda certamente Ardon Jashari, per una telenovela ai limiti dell’inverosimile che sta tenendo banco da ormai più di un mese. L’affare per il centrocampista svizzero non è, però, l’unico che si sta rivelando complicato. Infatti, c’è un altro profilo che il Milan segue da tempo ma che giorno dopo giorno rischia di saltare.

Milan, strada in salita Doué: ben due ragioni frenano l’affare

Oltre al centrocampo e all’attacco, l’altra grande priorità del Milan per il mercato in entrata riguarda il nuovo terzino destro. Gli addii di Emerson Royal e Kyle Walker obbligano i rossoneri ad investire sulla corsia di destra. Come tutti sanno il profilo che più intriga è Guela Doué dello Strasburgo.

Secondo quanto riportato però da Matteo Moretto, le quotazioni dell’ivoriano sono in netto calo per due motivi ben precisi. In primis le alte richieste dello Strasburgo che chiede 30 milioni di euro bonus inclusi. In secundis ci sono poi i rapporti di certo non idilliaci con il Chelsea, la cui proprietà è la stessa del club francese.

Al momento quindi l’affare Doué è decisamente in salita, con il Diavolo che ha già iniziato a valutare altre piste. Fino a qualche giorno fa il principale piano B sembrava essere lo spagnolo Marc Pubill, che si è però trasferito a sorpresa all’Atletico Madrid.