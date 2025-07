La cessione dell’esubero è sempre più vicina: il Milan sta insistendo molto per chiudere quanto prima l’affare in uscita.

Il Milan viaggia a passo spedito in questa finestra di mercato estiva. La società rossonera continua a lavorare con grande intensità per venire a capo di alcuni situazioni, specialmente per quanto riguarda la casella cessioni. Non solo Noah Okafor, il club lombardo sta facendo di tutto per liberarsi di un altro grande esubero della rosa di Max Allegri. Per lui si sono aperte le porte del campionato turco.

Cessione imminente: il Milan insiste per l’addio dell’esubero rossonero

Dopo appena una stagione trascorsa in maglia rossonera, l’avventura di Emerson Royal al Milan è già arrivata ai titoli di coda. Arrivato la scorsa estate dal Tottenham per 15 milioni, il terzino non è riuscito a convincere la dirigenza, lasciando un grande amaro in bocca con le sue deludenti performance.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’esperienza in rossonero del calciatore brasiliano può considerarsi virtualmente conclusa. Emerson Royal sembra pronto a ripartire dal Besiktas, con il Milan che starebbe spingendo per arrivare a stretto giro alla cessione. Infatti, il club rosanero avrebbe intensificato i contatti con i turchi in queste ore.

Il giocatore classe 1999 avrebbe già detto sì alla società di Istanbul, accettando un contratto triennale. Mentre con il Milan, si starebbe discutendo su un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Dunque, Emerson Royal saluta dopo una sola stagione in rossonero, in cui ha collezionato 26 presenze. Salvo colpi di scena, il brasiliano diventerà un nuovo giocatore del Besiktas, squadra in cui ritroverà un ex Milan, Tammy Abraham.