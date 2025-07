Mercato Milan, l’affare ora si complica: la Premier piomba sull’obiettivo rossonero

In casa Milan si guarda all’attacco ma questo mercato è tutt’altro che semplice. La concorrenza è però piuttosto pesante.

Il calciomercato del Milan ancora deve cominciare sul serio, il club rossonero ha acquistato giocatori come Modric e Ricci ma allo stesso tempo la squadra è scoperta in vari ruoli ed è tosta quindi, c’è grande concorrenza e lo abbiamo visto con l’affare Brown, sfumato con il suo passaggio al Fenerbahce. Il club rossonero vuole rinforzare diversi reparti, in particolare l’attacco.

Diversi nomi accostati al club rossonero, da Nico Jackson fino a Boniface ed uno dei nomi avvicinati al club è quello dell’attaccante del Crystal Palace Jean-Philippe Mateta, il club inglese chiede molto ed ora sul giocatore c’è anche la concorrenza dei top club di Premier League.

Addio Milan, incontro con il club e accordo vicino

Attraverso il proprio profilo X il giornalista francese Sebastien Denis ha rivelato di un incontro negli ultimi giorni tra l’entourage di Mateta e il Liverpool, a caccia di una punta per la prossima stagione. Oltre ai Reds c’è anche il Manchester United e la sensazione che il Milan debba virare ormai su altri obiettivi.

Mateta piace a vari club e anche al Milan ma il Crystal Palace valuta il suo cartellino circa 50 milioni di euro e al momento quindi il giocatore sembra allontanarsi dal club rossonero.