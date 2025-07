Mercato Milan, occhio alla nuova offerta: Maignan ai saluti?

Tra i rossoneri ci sono diverse situazioni in uscita ancora da risolvere. Una su tutte riguarda la permanenza o meno del portiere francese: c’è un forte interessamento di una big europea.

Il Milan continua la preparazione in vista della prossima stagione. In questo momento la squadra è a Singapore e si appresta ad affrontare l’Arsenal di Arteta nella giornata di domani. Si tratta del primo test di livello per i rossoneri e c’è tanto entusiasmo e curiosità nell’ambiente. Sarà infatti anche la prima di Allegri dal suo ritorno in panchina.

Allegri che nel frattempo attende i rinforzi promessi. Ci sono ancora diversi tasselli che mancano in questa rosa, a partire soprattutto dai terzini, ruolo al momento scoperto e dunque priorità assoluta per la società.

Allo stesso tempo però ci sono anche diverse situazioni da risolvere per quanto riguarda il mercato in uscita. Una su tutte riguarda proprio il portiere francese, che va in scadenza, tra l’altro, al termine della prossima stagione.

Mercato Milan, il Chelsea non molla Maignan: nuova offerta in arrivo

Secondo quanto riportato da Givemesport, il Chelsea non avrebbe affatto mollato Mike Maignan. I Blues infatti, freschi freschi di vittoria al Mondiale per Club, starebbero sondando nuovamente la possibilità di accaparrarsi il portiere francese in questa sessione di mercato. Allo stesso tempo, però, le prestazioni di Sanchez continuano ad essere convincenti e dunque la società non vorrebbe optare per un grosso investimento. Soprattutto sempre considerando la scadenza del contratto di Maignan con il Milan, prevista il prossimo giugno.

I rossoneri al momento non sembrano intenzionati a scendere dalla richiesta di 25 milioni di euro e restano dunque fermi sulle loro posizioni. Staremo a vedere se i Blues alzeranno quindi la loro offerta, quantomeno per avvicinarsi a quella cifra, o se invece alla fine molleranno il colpo. Per poi riprovarci, magari, direttamente con il giocatore a partire da gennaio.

Mercato Milan: chi al posto di Maignan se il francese parte

Il Milan in questo momento non avrebbe nemmeno un’alternativa di spessore a Mike Maignan. Ecco anche perché una bella cifra è necessaria per poter poi andare sul mercato con velocità e decisione. I rossoneri non hanno mai pensato di perdere davvero Maignan, almeno fino a questo momento, con l’acquisto di Terracciano finalizzato ad avere un secondo portiere di livello, ma non per fare il titolare.

Tanto che negli ultimi tempi si era iniziato a parlare di “disgelo” attorno alla situazione rinnovo, con l’interesse del Chelsea che sembrava essere sfumato del tutto. Staremo a vedere quindi se arriverà questa offerta dei Blues e quale strategia a quel punto il Milan deciderà di adottare.