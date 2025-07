Mercato Milan, retroscena a sorpresa: Tare lo voleva in rossonero

In queste ore è emerso un retroscena a sorpresa sul mercato in entrata del Milan. Il giocatore poteva trasferirsi in rossonero per volontà di Igli Tare.

Da sempre il calciomercato è fatto di acquisti che diventano realtà ed acquisti che invece non si concretizzano. Anche quest’anno i nomi accostati al Milan sono stati molteplici, ma quelli davvero arrivati in rossonero – o che arriveranno – sono decisamente meno. Al momento il Diavolo ha chiuso per Samuele Ricci, Luka Modric, Pietro Terracciano e Pervis Estupinan.

A questa lista il popolo rossonero spera di veder aggiunti Ardon Jashari, la cui fumata bianca sembra sempre più vicina, un terzino destro ed anche un attaccante da affiancare a Santiago Gimenez. Assieme a tutti questi nomi, nelle scorse settimane se ne sarebbe potuto aggiungere anche un altro. Igli Tare voleva portarlo in rossonero.

Moretto a sorpresa: “Il Milan voleva Milinkovic-Savic per il dopo Maignan”

Per molti mesi il futuro di Mike Maignan è stato a dir poco incerto. Il portierone francese sembrava poter lasciare il Milan in questa sessione di mercato, con i rossoneri che avevano già individuato il sostituto. Come riportato da Matteo Moretto, in caso di cessione di Maignan, il grande obiettivo di Igli Tare era Vanja Milinkovic-Savic.

Come tutti sanno la storia è andata diversamente, con Maignan che è rimasto al Milan e con Milinkovic-Savic che si appresta a trasferirsi al Napoli di Antonio Conte. I campioni d’Italia si sono infatti inseriti dopo il dietrofront rossonero, chiudendo proprio nelle scorse ore l’affare per 21 milioni di euro pagabili in quattro esercizi.

A bocce ferme, i tifosi del Milan non possono di certo considerarsi delusi. Seppur nell’ultima stagione Maignan non abbia performato come negli altri anni, non è di certo esagerato definire il francese di una categoria superiore rispetto a Milinkovic-Savic, al netto comunque dell’ultima gran stagione messa a referto dal portiere serbo.