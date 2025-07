Mercato Milan, scelto il post Theo Hernandez: pronti 25 milioni di euro

Prima chiudere il colpo Jashari e poi occhio al nuovo terzino sinistro. Il Milan lavora sul mercato, sempre valutando sui giovani talenti.

Uno dei problemi principali del Milan di Massimiliano Allegri è la questione terzino sinistro e il club valuta le alternative, serve un sostituto di Theo Hernandez. Il terzino francese è ancora indeciso sulla possibilità di accettare o meno il trasferimento all’Al Hilal, ma in ogni caso non giocherà più in maglia rossonera.

In casa rossonera si guarda il sostituto, piaceva Udogie ma il Tottenham spara alto e la trattativa non è semplice mentre Ahanor alla fine è finito all’Atalanta che ha beffato i rossoneri. Il Milan ora guarda in Spagna e lavora al sostituto di Theo Hernandez, dopo i centrocampisti serviranno rinforzi in questa fascia di campo, ecco le ultime di mercato.

Assalto al Girona, il Milan ha deciso

Secondo alcune indiscrezioni il Milan ha messo nel mirino il talentuoso terzino Miguel Gutierrez, difensore del Girona che ha grandi margini di crescita. Sul giocatore ci sono anche Juve e Napoli ma al momento anche i due club hanno altre priorità e il club spagnolo chiede circa 25 milioni di euro per il suo cartellino.

Occhio a quel che succede in casa rossonera e in caso di partenza anticipata di Theo Hernandez si potrebbero anticipare i tempi ed il Milan potrebbe chiudere per il terzino.